4 pasos para cuidar tus uñas en verano 

POR: MARITZA LLANOS



Durante esta temporada de calor nuestras uñas cobran más protagonismo. Por eso, debemos cuidarlas y hacer que luzcan lindas y seductoras.



Según los especialistas en belleza, los tonos de esmaltes que están marcando tendencia son los vibrantes (anaranjados, amarillos, verdes claros, fucsias, vinos) y metalizados (dorados, plateados, azules, rojos). Sin embargo, los colores pasteles (rosa, celeste, lila) no pasarán de moda y continuarán siendo la mejor opción para las mujeres clásicas.



Sigue esta rutina para que tus uñas tengan un lindo acabado.



PASOS



1. Antes de pintarlas, límpialas bien para que no queden grumos cuando apliques el esmalte.



2. Usa una base fortalecedora transparente antes de ponerte cualquier color, así, cuando pasen los días y quieras quitarte el esmalte, tus uñas no quedarán amarillas.



3. Opta por un producto de calidad, de nada sirve ahorrar unos soles en uno que, a la larga, dañará tus uñas.



4. Recién pintadas, sumérgelas en un bol con agua y hielo para acelerar el proceso de secado.