4 tips para usar tu horno adecuadamente en esta Navidad

Tips. La Navidad está a la vuelta de la esquina y muchas familias disfrutarán de un pavo, un cerdo o un pollo. O, incluso, preparan queques o galletas navideñas para compartir en familia en Nochebuena.



Si esta Navidad hornearás tus carnes o postres en casa, la marca Thomas te brinda algunos tips para que uses correctamente tu horno y así tus preparaciones queden en el punto necesario:



1. Conoce bien tu horno. Si tu horno es nuevo, lee todo el manual de instrucciones, luego verifica que funcionen las manijas adecuadamente.



2. Emplea moldes adecuados. Para hornear es necesario usar los moldes de materiales especiales, ya sea para galletas, tartas o cocinar el pavo, debes contar con una base adecuada para que no se queme. El aluminio es el material adecuado en caso cocines carnes, pero si preparas postres puedes usar moldes de pyrex o silicona.



3. Precalienta el horno. Préndelo unos 10 minutos antes de ingresar tu preparación, esto hará la diferencia en la cocción de tus alimentos.



4. No abras el horno. Si lo haces antes de los 20 minutos de iniciado la cocción, tu masa puede perder volumen y tus carnes no cocinarse adecuadamente. No te desesperes y confía en el tiempo que indica tu receta.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.