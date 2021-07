La pandemia ha dejado sin empleo a muchísimas personas en diferentes rubros y buscar actualmente un puesto de trabajo no es una tarea tan sencilla. Sin embargo, esto no quiere decir que no logremos reincorporarnos al ambiente laboral. Así que no te desanimes y enfócate en mejorar tus habilidades.

Para Carlos Campos, jefe de Liderazgo e Innovación de la Escuela de Educación Superior Toulouse Lautrec, este nuevo entorno laboral está cada vez más competitivo, y aptitudes como la creatividad, innovación, adaptabilidad e inteligencia emocional son ahora más necesarias para tener éxito en cualquier rol y contexto.

Si no sabes por dónde o cómo empezar, estos tips te ayudarán.

Flexibilidad y adaptación al cambio

Es importante que, en vez de lamentarte o culparte por perder tu trabajo, mejor gasta energía elaborando estrategias que te ayuden a adaptarte a este nuevo mundo laboral. Recuerda que la forma de trabajo ya no es la misma, la pandemia sacó a reflote, por ejemplo, el teletrabajo.

Potencia tus habilidades creativas

Las investigaciones sugieren que es posible preparar la mente para que surjan ideas creativas. Por ello, es necesario entrenar nuestra creatividad y potenciarla a través de diversas técnicas. Un buen ejercicio es apuntar todas las ideas que se te ocurran sin juzgar si son buenas o malas.

Continuo aprendizaje

Durante toda nuestra vida podemos seguir aprendiendo. La capacitación constante aumenta nuestra productividad y abre nuevas posibilidades laborales. Ahora gracias al internet podemos acceder a cursos y talleres en línea, incluso gratuitos.

Competencias digitales

La pandemia generó que en pocos meses experimentemos una aceleración de la transformación digital proyectada para desarrollarse en años. Hoy las competencias y habilidades digitales son imprescindibles para las empresas. Así que si no potencia tu desenvolvimiento en el mundo digital.

SABÍAS QUE...

Es importante que tu CV esté actualizado y listo para ser enviado en cualquier momento. Además, también es recomendable que te crees un perfil en LinkedIn.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

LinkedIn: Mejora tu perfil y ten una oportunidad más de trabajo

Coloca una foto adecuada, recuerda que debe ser una imagen de buena calidad y con un fondo neutro o difuminado. Además, mantén actualizado tus datos personales y experiencia laboral.

Completar de manera correcta la información solicitada en LinkedIn hará que seas más atractivo para los reclutadores.

La pandemia trajo consigo el desempleo, muchas empresas tuvieron la necesidad de reducir el número de su personal. Después de varios meses, observamos que están volviendo los procesos de selección de nuevos colaboradores. Por eso, una de las redes sociales que te ayudará a llegar a más empleadores y tener una oportunidad de acceder a un puesto de trabajo, es LinkedIn.

“LinkedIn es una de las principales redes sociales que se usan para crear una marca personal, hacer redes de contactos y encontrar nuevas oportunidades laborales y de negocios”, indicó Rocío Huarcaya, coordinadora de Empleabilidad de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) .

Asimismo, aconsejó que es importante elegir la foto de perfil adecuada. “La imagen debe ser de buena calidad y con un fondo neutro o difuminado. Además, deben usar vestimenta formal y mostrar una sonrisa”, agregó.

También recomendó conocer las diferentes secciones del perfil en LinkedIn para completar de manera correcta la información solicitada. Por ejemplo, en la casilla de experiencia laboral, se aconseja poner los logros obtenidos en vez de las funciones realizadas.

“Si aún no tienes experiencia laboral, puedes hablar de algún proyecto o voluntariado que realizas. Este tipo de actividades suman de manera positiva en tu perfil, ya que a las empresas les interesa mucho las personas que son agentes de cambio”, finalizó.

