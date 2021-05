Emprende Trome. El emprendedor tiene la capacidad de innovar, esto quiere decir, explorar nuevas soluciones y formas de hacer las cosas. Por eso, no permitas que la crisis ocasionada por la pandemia afecte tus ganas de salir adelante y sacar a flote tu negocio.

Si no sabes por dónde empezar, te damos unos buenos consejos:

Realiza un diagnóstico de tu negocio.

Identifica cuál es la situación financiera de tu emprendimiento y revisa tus obligaciones pendientes con proveedores, personal o entidades financieras. Dale prioridad a los gastos esenciales.

Investiga las nuevas tendencias del consumidor

Con la pandemia cambió el comportamiento del consumidor peruano. Es importante tomar en cuenta las tendencias actuales para crear ideas a partir de una necesidad que puede ser abarcada.

Desarrolla un plan

Con la información previa ya analizada, plantea un objetivo, evalúa el mercado y las oportunidades que puedes aprovechar en este nuevo escenario. Incluye ofertas, nuevas formas de pago y facilidades de entrega.

Usa las redes sociales

Acércate a potenciales clientes a través de medios digitales. Prueba con MarketPlace, Mercado Libre o Instagram. También puedes repotenciar la página de Facebook de tu negocio.

VIDEO RECOMEDADO:





TE PUEDE INTERESAR:

¿Cuáles son los errores más comunes al emprender? Emprende Trome | (CONSEJOS)

Hay que reconocer que los errores son parte del aprendizaje. Hay que identificarlos y corregirlos en su momento para que cada proceso sea exitoso.

Emprende Trome | Conversamos con Anson Tou de Qempo, un emprendedor que creó una plataforma para traer productos del exterior y por su experiencia nos algunos consejos que cometen los dueños de pequeños negocios al iniciar. Toma nota, te servirán de mucho:

1.- PENSAR QUE EL EMPRENDEDOR NO TENDRÁ UN JEFE

Pensar que siendo emprendedor no tendrás jefe. El emprendedor tiene cientos, miles, o millones de jefes: tus clientes. Sin ellos, no existes.

2.- NO COMPARTIR TUS IDEAS:

Pensar que tu idea es única y la mejor, y por eso no la quieres compartir con nadie: si no compartes tu idea, no podrás validar tu negocio hasta que lo lances al mercado. Válida tu negocio lo antes posible y asegúrate qué la oportunidad y el problema sean gigantes.

3.- DEMORARSE PARA VALIDAR LA HIPÓTESIS DE TU NEGOCIO

Buscar la perfección en tu producto o servicio para que sea lanzado al mercado. La velocidad es tu mejor amigo, y mientras menos te demores en validar las hipótesis de tu negocio, más información tendrás para ir mejorándolo también.

4.- TENER EL EQUIPO INCORRECTO

Iniciar una empresa con el equipo incorrecto. Aprende cuales son tus cualidades y tus debilidades y consigue socios que puedan cubrir tus debilidades.

5.- TENER MIEDO AL FRACASO

tener miedo a fracasar. El fracaso es parte de la vida de un emprendedor. Debes caerte para poder aprender, y de esas malas experiencias es donde más aprenderás para salir adelante.