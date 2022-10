El Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres, que se conmemora el 13 de octubre, tiene el objetivo de minimizar los riesgos derivados de los desastres naturales y generar una cultura mundial sobre prevención y preparación ante estos eventos.

En el Perú, cada año, se registran más de 5 mil emergencias. “En el 2019, el 19% fueron por acción humana y 81% por fenómenos de origen natural, pero en ambos casos generaron millones de damnificados. El alcance de los daños puede reducirse con una cultura de prevención y preparación. Nosotros, a través de nuestro programa Comunidad Segura, este año hemos capacitado en prevención de riesgos a más de 7.000 personas para contribuir a reducir esos posibles impactos”, explicó Melissa García, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Pacífico Seguros.

El programa Comunidad Segura de Pacífico te explica qué acciones, por mínimas que sean, debes evitar porque pueden originar o empeorar una emergencia.

1. Tener productos inflamables sin supervisión. Los incendios se originan por descuidos, falta de supervisión o mantenimiento. En tu casa y/o negocio identifica los productos inflamables y sepáralos; también revisa detalles de seguridad como que la manguera que conecta la cocina con el gas no esté grasosa y que esté bien acoplada.

Existen zonas con riesgo de huaico que necesitan mayor atención.

2. Mudarte o poner tu negocio sin primero investigar sobre la zona y los suelos. Comprar o alquilar inmueble conlleva tomar decisiones que deben ser meditadas, sin embargo, muchas veces se omite el factor zona–suelo. Evita el peligro y las pérdidas averiguando primero si el lugar en el que estás interesado es zona de riesgo o si tendrás complicaciones en caso ocurra un evento natural por el tipo de suelo.

3. No aprender las rutas de evacuación y las zonas seguras. Aunque no lo creas, tener esta información te puede salvar la vida. Algunas personas prefieren confiar en su instinto para salvaguardarse durante una emergencia, pero esto podría no funcionar, sobre todo si los daños son tan graves que necesitas ayuda y no sabes cuáles son los puntos de encuentro. Cada distrito cuenta con un plan y sus zonas seguras, que puedes buscar en internet o consultar en tu municipio. Y si vas a algún lado –ya sea tu hogar, de visita, a un centro comercial o de trabajo, etc.- busca la señalización de las rutas de evacuación.

4. Ignorar la potencia de la lluvia o el aumento del caudal. Podemos anticipar huaicos e inundaciones solo observando los patrones del agua. Si perteneces a una zona con riesgo de huaico, presta atención al aumento de agua turbia cuando esté lloviendo o a la subida repentina del caudal del río.

La comunidad debe organizarse y unirse para crear un plan de acción ante las emergencias.

5. No conocer a tus vecinos. Es importante saber quiénes son las personas que están cerca de nosotros para que, en caso ocurra una emergencia, puedan apoyarse mutuamente u organizarse como comunidad para tener un plan de acción.

“Además de contar con esta información, es importante desarrollar habilidades para organizar a tus vecinos y/o trabajadores, conocer los riesgos según tu zona, cómo hacer un plan de acción para el antes, durante y después de una emergencia, entre otros. Por lo que este jueves 13 de octubre, como conmemoración a esta fecha, relanzaremos los talleres de Comunidad Segura para continuar fortaleciendo la cultura de prevención de riesgos”, indica García.

Si deseas saber cómo ayudar a tus vecinos en casos de emergencia, inscríbete a los talleres de líderes comunitarios: https://bit.ly/EscuelaLideresComunitarios. Y si deseas organizarte con tus seres queridos para saber cómo actuar ante una emergencia, inscríbete al taller para familias: https://bit.ly/_ComunidadSegura.