En el último trimestre del 2021, la población económicamente activa en Lima Metropolitana ha tenido un incremento significativo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este es un panorama muy alentador en lo que respecta a la empleabilidad, superando los pronósticos de inicios de año.

“El avance del programa de vacunación contra el coronavirus en el país ha tenido un impacto positivo, no solo en el área de la salud, sino también en la reactivación económica y en la generación de empleos”, comentó María José Gómez, directora de la Fundación Forge .

Si estás iniciando en un nuevo trabajo, debes tomar en cuenta estas cinco recomendaciones que te ayudarán a triunfar.

1. Cuida la puntualidad y responsabilidad

¿Iniciar una nueva etapa laboral y llegar tarde todos los días o no tener lo que te piden a tiempo? De ninguna manera. Intenta transmitir una actitud responsable y positiva.

2. Promueve un buen clima laboral

Muestra tus ideas sin querer imponerlas, además respeta las opiniones de los demás. Eres nuevo en el trabajo y si haces comentarios fuera de lugar, tus compañeros sentirán que eres una persona conflictiva.

3. Céntrate en tus aspectos positivos

Al inicio, es necesario que explotes tus habilidades y no te enfoques en aquello que no manejas bien. Esto no significa que te quedarás en tu zona de confort, solo debes darte un poco más de tiempo para aprender y afinar aquello que no sabes mucho. Confía en tus conocimientos.

4. Trabaja el vínculo con tu jefe

Es importante tener una fluida y constante comunicación con tu superior, así conocerá tus inquietudes y cuál es tu potencial. No se trata de ser amigos íntimos, pero sí de llevar una relación amical con respeto. No seas pesado o adulador, todo en su justa medida.

5. Comparte tus conocimientos

En muchos trabajos se dan comportamientos competitivos entre trabajadores que solo llevan a que el ambiente se vuelva tenso y agobiante. Si puedes compartir algún conocimiento, hazlo.

Datos

Memoriza el nombre de tus compañeros. Identificarlos te ayudará a adaptarte más rápido y demostrará tu interés por ser parte del equipo.

