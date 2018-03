5 consejos para ahorrar en Semana Santa

POR: MARITZA LLANOS



Muchas personas aprovecharán los feriados de Semana Santa para viajar o salir con la familia, lo que implica gastar. Si no quieres terminar con los bolsillos vacíos y encima endeudado, entonces debes tomar en cuenta las recomendaciones de Isabel Alberca, gerenta regional Lima de Caja Piura:



1. ANALIZA. Antes de tomar una decisión, revisa tu presupuesto para que sepas de cuánto dinero extra dispones para gastar.



2. OPCIONES. Busca actividades gratuitas o de bajo costo para que puedas ir con la familia. Los municipios y otras instituciones ofrecen eventos en estas fechas. Infórmate.



3. CONTROL. Cuando tenemos tiempo libre nos emocionamos y, sin darnos cuenta, derrochamos nuestra platita. Fija un límite de gasto y trata de manejar efectivo, guarda la tarjeta.



4. EN CASA. También puedes quedarte en tu hogar y disfrutar de una maratón de películas, juegos de mesa o alguna otra actividad que se te ocurra.



5. PIÉNSALO. No es recomendable sacar un préstamo personal ni usar la tarjeta de crédito para cubrir los gastos de un viaje. Si lo hicieras, elige el primero (genera menos intereses) y en el menor número de cuotas.



+Datos

Antes de destinar dinero para algún viaje o salida, fíjate que no afecte tu presupuesto. No olvides que ya estamos en fin de mes y hay cuentas que pagar.