5 consejos para aumentar la fuerza de voluntad

POR: MARIELA CELIS



Perder peso, dejar de fumar, empezar a estudiar... todas las personas quieren lograr algo en determinado momento de su vida, pero si esos objetivos siempre se convierten en un tema pendiente es el momento de pensar ¿qué pasa con la fuerza de voluntad?,

¿por qué no lograr algo si realmente lo queremos?

Para darle la vuelta a esta realidad, Liliana Tuñoque, psicóloga de la Clínica Internacional, te recomienda:



1. Refuerza tu autoestima, recordando tus fortalezas. “Lo más común y fácil es pensar en las debilidades y eso es dudar de nuestras capacidades y sabotearnos”, dice la experta.



2. Traza un objetivo realista. Renueva tu metas y ajústalas a algo alcanzable a corto o mediano plazo.



3. Prémiate por cada escalón que subes. Te motivarás más.



4. No te expongas a la tentaciones. Siempre habrá distracciones, solo recuerda el compromiso que has adquirido. Ten una frase motivadora.



5. Disfruta de los buenos hábitos que has ganado. Si estudiar para un examen importante, comer saludable o dejar el cigarro te demanda menos esfuerzo, entonces significa que tu voluntad se está consolidando.





Da pequeños pasos para hacer posible lo que deseas

tips para aumentar la fuerza de voluntad



+Datos

Las personas que sufren de depresión tienden a ver disminuida su fuerza de voluntad. En esos casos no basta con que deseen metas, necesitan ayuda terapéutica.