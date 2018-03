5 consejos para tratar a personas con síndrome de Down

POR : PILAR CUYA



Hoy, 21 de marzo, se conmemora el Día Mundial del sindrome de Down, una fecha que nos permite tomar conciencia sobre cómo deberíamos tratar a estas personas que tienen una discapacidad intelectual, pero una amplia gama de habilidades. De allí que hayan logrado insertarse en el mercado laboral y las veamos en supermercados, bancos o entidades públicas.



La psicóloga Juliana Sequera comenta que hay que entender que las personas con el síndrome no están enfermas, solo tienen un aprendizaje distinto, más lento. Su nivel de logro dependerá de que su entorno haga lo siguiente:



1.- Establecer una relación afectiva con ellas: Son personas muy expresivas y ante esto puedes responder a sus muestras de cariño con el mismo respeto y afecto. “No hay que tener miedo ni pensar que son violentas”.



2.- Reconocer sus capacidades: Es muy común discriminarlas o minimizar sus habilidades, pero solo hay que entender que su proceso de aprendizaje es diferente.



3.- Respetar su libertad: Deja que se expresen, jamás deben ser menospreciadas. Que digan lo que quieran y guíalas.



4.- Si es un familiar: Como cualquier otro miembro de la familia, pregúntale cuáles son sus preferencias. Gánate su cariño.



5.- Si es tu hijo: Desde el primer día, infórmate, busca ayuda profesional y bríndale una educación especializada.



+Datos

Jamás trates a una persona con síndrome de Down como alguien inferior. Está demostrado que puede tener otras habilidades y ser exitosa.