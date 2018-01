5 Habilidades claves para conseguir trabajo (y mantenerte en ese puesto)

En un mercado laboral tan competitivo, como el de hoy, ya no basta decir ‘soy responsable, proactivo y me gusta trabajar en equipo’ siempre que se postula a un puesto laboral. Los tiempos han cambiado. Alejandra Osorio, gerente de Adecco Training and Consulting, menciona las nuevas competencias que debe demostrar un profesional:



1. Curiosidad digital. No tiene que saber todo sobre las nuevas tecnologías, pero sí estar al tanto de las tendencias digitales y en constante aprendizaje.

2. Inteligencia selectiva. En la actualidad abunda información de todo tipo, es importante diferenciar entre la cantidad y la calidad de datos que obtengas a favor de la organización.

3. Comunicación efectiva. Es escuchar y hacer el esfuerzo de entender a los compañeros, jefes y personas en general para transmitir sus mensajes de forma clara y sin generar confusión.

4. Liderazgo. Esta habilidad no es exclusiva delos jefes . De hecho, las grandes organizaciones apuestan por colaboradores con capacidad de influir y motivar a su entorno, sin importar su cargo o puesto.

5. Iniciativa. Es la disposición del trabajador de emprender acciones a fin de alcanzar metas sin que nadie lo empuje, solo inspirado en la responsabilidad.

Ten en cuenta que estas habilidades son requeridas sin importar la carrera o área de trabajo.

