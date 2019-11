Los verdaderos protagonistas en Halloween son los niños, a quienes les encanta disfrazarse de sus personajes favoritos y salir a las calles a pedir dulces. Aquí los padres se convierten en los mejores cómplices de sus engreídos pues serán los encargados de conseguir los atuendos y hacer que los chicos luzcan fantásticos en la Noche de Brujas.



No te queda mucho tiempo, para ser exactos, solo unas horas. Así que no pierdas tiempo y pregúntale a tu hijo qué personaje le gustaría ser en Halloween. Una vez que lo decidan, busca los materiales para que los confecciones tú mismo. Ahora encuentras una serie de tutoriales en YouTube, ¡vamos, no tienes excusas!



Además, no necesitas invertir tanto dinero en el disfraz. Para que tengas una idea, APEGO, centro de recreación y acompañamiento infantil, te recomienda algunas ideas sencillas para que puedas lucirte en este Halloween:



1. Miguel de COCO: Inspirada en una festividad mexicana. Solo necesitarás una polera o capucha roja, jeans, zapatos negros y una guitarra de juguete. Para complementar este disfraz es importante pintura blanca y negra y tendrás un disfraz fácil y sencillo.



Coco

2. Tristeza de Intensamente: Para este disfraz es necesario utilizar un jean oscuro, una polera celeste, zapatos negros, unas gafas grandes y una peluca azul, además de pintura del mismo color para poder pintar su rostro. Recuerda que la pintura no debe ser tóxica.



Tristeza

3. Momia: Un clásico que nunca pasará de moda y siempre suele ser el disfraz más usado en la noche de Halloween. Para este disfraz es muy importante tener en cuenta que se necesita unos cuantos rollos de papel que cubran todo el cuerpo y pintura blanca para el rostro. Así podrás asustar a todo aquel que se cruce en tu camino.



Momia

4. Maléfica: Si estás buscando un disfraz un poco más elaborado el de Maléfica es el ideal. Para ello es necesario que puedas conseguir un vestido color morado, balerinas negras y unos cachitos que puedes conseguir en cualquier tienda de disfraces para Halloween.



Maléfica

5. Carl de Una aventura de altura: Este disfraz es el más tierno de todos y es necesario un pantalón color marrón, una camisa, blusa o polo color blanco, un abrigo de preferencia en colores oscuros, corbata michi color negra, unos lentes negros sin luna.

Carl de Up

