Estas semanas de cuarentena, donde no podemos salir de casa para así evitar la propagación del coronavirus (COVID-19), pueden ser aprovechadas para realizar todas aquellas actividades que antes postergábamos por falta de tiempo, como por ejemplo, hacer ejercicios, estudiar cursos online, aprender a cocinar u organizar cada espacio de nuestro hogar.

La cocina es uno de los lugares más importantes y concurridos de la casa. Es en este espacio donde se almacenan la mayor cantidad de alimentos y además, se prepara la comida de todos los días. Por estas y muchas razones más, este sitio siempre debe permanecer ordenado.

A continuación te brindamos algunas ideas para que organices tu cocina y aproveches el tiempo durante estos días de cuarentena. ¡Toma nota y ponlos en práctica!

1. Desecha lo que no necesitas

Lo primero que deberás hacer para organizar tu cocina y que no sea un caos es desechar las cosas que no usas y no necesitas. Si tienes electrodomésticos o utensilios que ocupan espacio y no utilizas, regálalos. Y lo que está malogrado, tíralo.

2. Define cada espacio de la cocina

Define las áreas que vas a utilizar de la cocina y donde vas a guardar cada cosa, como el menaje, los utensilios, la comida y los productos de limpieza. Deben estar agrupados y colocados estratégicamente según el uso de cada producto.

3. Ordena tu despensa

Saca todos los productos de tu despensa y colócalos sobre una mesa. Verifica cuáles han vencido y cuáles están por vencer. Luego, clasifica todos los alimentos que tengas por bloques: latas, pastas, legumbres, cereales, snacks, etc. Coloca los que caducan antes en primera fila, así no tendrás que botar nada y será una forma de ahorrar dinero.

4. Organiza la vajilla

Muchas veces nos demoramos en encontrar la vajilla o el recipiente ideal para servir nuestras comidas porque todo está mezclado. Para que esto no ocurra, ordena los platos según su forma, tamaño y color. De la misma manera puedes organizar los vasos y las copas en otros estantes.

5. Utiliza cajas o cestas para organizar

¿Acumulas recipientes de especias en la encimera? La solución será que los coloques en una caja o recipiente para ordenarlas y clasificarlas mejor. Estas cestas te ayudarán a mantener organizada tu cocina y a que sea un espacio acogedor.

Los expertos en orden recomiendan tener en la encimera como máximo 3 utensilios. Sobretodo los que se usan a diario, de lo contrario, estos deben ser guardados para aprovechar mejor el espacio y así poder colocar algunos ganchos o barras.

De nada sirve tener muchos armarios y cajones, si no están bien organizados y al final la cocina se ve todo un caos. Mantener ordenado este espacio no es difícil, solo debes seguir estos consejos en tu día a día y notarás un cambio.

