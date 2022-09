Cuando interactuamos con las personas que comparten un espacio con nosotros es importante mantener una cultura de respeto, así estaremos preparados para entablar una comunicación agradable.

María José Arguedas, especialista en etiqueta social, te da las claves esenciales para que los buenos modales no falten en un entorno armonioso.

No interrumpir a los demás en la conversación

Una buena conversación amerita no solo saber hablar bien, también escuchar y respetar lo que dice la otra parte sin cortar la conversación. Deja que la otra persona diga lo que tenga que expresar, y luego brinda tu propia opinión.

Apaga el teléfono en lugares necesarios

Si estás en una reunión de trabajo, estudio o cualquier espacio que amerite concentración y diálogo con varias partes, no olvides mantener tu equipo móvil en silencio, así evitarás que se interrumpan diálogos o acciones importantes del momento. No obstante, si tuvieras alguna emergencia, retírate del lugar con discreción para poder atender tu llamada.

Evita gritar en lugares públicos

Aunque puedas estar en un espacio de mucha afluencia, es importante respetar los buenos modales y no exaltar la voz porque podrías perturbar a más de uno. Si tuvieras alguna emergencia, localiza a un conocido o una persona de seguridad para recibir ayuda inmediata.

Modales en la mesa

Hay varias reglas esenciales a seguir en la mesa. Pero, cuando se trata de comunicarnos con otros mientras comemos, es importante no hacer ruido al momento de masticar los alimentos, ni comer con la boca abierta.

Además, no te apresures a dialogar mientras disfrutas de un buen plato: come despacio y no hables con la comida en la boca. Estos consejos te ayudarán a que la conversación fluya sin problemas, y mantendrás una mejor digestión de los alimentos.

Uso de las escaleras

Si estás en un ambiente público, algo muy sencillo que genera respeto y ayuda a mantener el orden en el tránsito de las personas, es colocarte a la derecha de una escalera, ya sea mecánica o no, para dejar paso a quien desea subir rápido, por alguna emergencia o rapidez del momento.

Ten en cuenta estas reglas básicas y sencillas por respeto a ti y los demás. Seguirlas hablará bien de tu forma de ser con el entorno.

