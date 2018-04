5 problemas que todas las mujeres enfrentan con el calor [FOTOS]

Hay mujeres que aman el calor porque no tienen que ponerse tantas prendas y encima aseguran que el brillo solar alegra el día y hace que las personas tengan mejor actitud. Sin embargo, no siempre la pasan bien porque el sol puede hacer que vivan situaciones complicadas, pero a la vez divertidas.



Puede que las siguientes escenas te hayan pasado, pero ahora que ya se está empezando a sentir el otoño, sobre todo por en las mañanas y noches, seguro la ropa y zapatos de tu clóset irá variando. Incluso, tu maquillaje ya no desaparecerá tan rápido. Mira las siguientes imágenes:



1. Usas sandalias y de pronto sientes asperezas en tus pies por la tierra y el polvo.



*Imagen de brightside.me.

2. A veces la ropa para mantenerte fresca es un arma de doble filo, sobre todo cuando vas al baño.





*Imagen de brightside.me.

3. Tu maquillaje es perfecto cuando sales de casa, pero después de unas horas está derretido, literal.



*Imagen de brightside.me.

4. Traer las piernas libres pueden implicar quemaduras. Seguro te ha pasado cuando te sientas en las bancas del parque.



*Imagen de brightside.me.

5. Para estar más cómodas y frescas usan los shorts, pero los muslos sufren debido a la fricción de ambas.



*Imagen de brightside.me.

