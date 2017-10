5 reglas de etiqueta en la oficina [VIDEO]

POR: MARIELA CELIS



Las reglas de etiqueta van más allá de sentarse bien en la mesa y escoger los cubiertos adecuados para comer. Hoy las buenas maneras también deben practicarse en el área del trabajo. El experto en protocolo de la Universidad de San Martín de Porres, Carlos Tenicela, sostiene que estas actitudes positivas aseguran una convivencia armoniosa en ambientes donde transcurrimos alrededor de 8 horas diarias.



1. SALUDO. Cuando ingrese a su trabajo, exprese un ‘buenos días’ a todos de forma indistinta, sea un compañero o jefe. Si no le devuelven el saludo, mantenga la cortesía e inténtelo nuevamente al día siguiente.



2. BESO. Este gesto depende de parámetros culturales. En el Perú no se le puede dar un beso en la mejilla a la mujer, a menos que ella dé el permiso. De lo contrario, podría ser invasivo. Lo más común es darse las manos.



3. TELÉFONO. Haga un uso correcto del tiempo mientras habla, recuerde que es una herramienta de trabajo. No trate a su receptor con excesos de confianza llamándolo ‘mi consentido’ o ‘mi hijito’, puede demostrar una diferencia resaltante en su trato frente al equipo que le rodea. En todo caso, salga de su oficina unos minutos para hablar con privacidad.



4. VOZ. Utilice un tono cálido, pero con una pronunciación sólida cuando hable con sus compañeros.



5. CORREO. Reserve unos minutos cada día para responder sus correos. Puede no referirse sobre el contenido, pero sí decir que los ha recibido de forma satisfactoria.



Sabías que...



Aunque tengas pésima memoria, apréndete el nombre de todos tus colegas. No hay nada más incómodo que se refieran a ti como ‘hey, tú’ u ‘oye, tú’.