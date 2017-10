5 remedios caseros para disminuir las ojeras

¿Te despiertas en las mañanas, te miras al espejo y sigues teniendo esas horribles ojeras? No te sientas mal, porque no hay persona que se escape de esas bolsas oscuras debajo de los ojos ocasionada por estrés, fatiga y falta de descanso.

Esas terribles ojeras parecen en nuestro rostro debido a diversos factores, desde los hereditarios, hasta problemas de circulación y hormonales, aunque habitualmente es asociada a la falta de sueño. Sin embargo, no siempre es sencillo disimularlas con productos cosméticos, por eso es mejor tratarlas con remedios caseros.

¿Quieres saber cuáles son? Toma nota que te daremos todos los detalles:



Papa

Corta un par de rodajas de una papa (después de refrigerar durante un par de minutos) y ponlas sobre los párpados cerrados. Descansa así durante 15-20 minutos y notarás cómo las bolsas se desinflaman.





Leche

Si tienes ojos muy hinchados, sumerje unas almohadillas de algodón en leche fría y colócalas sobre los párpados. Déjalas durante 20-30 minutos esto disminuirá el color oscuro de las ojeras y ayudará a eliminar la retención de agua.



Manzanilla

Prepara un par de bolsitas de té de manzanilla en agua tibia, como si fueses a tomarlo pero deja enfriar un poco y colócala justo sobre las ojeras. Déjalas actuar por unos minutos.



Pepino

Los pepinos son un remedio natural fantástico para deshacerte de la hinchazón de los ojos. Corta 2 rodajas de pepino fresco refrigerado y colócalo sobre los ojos durante 25 minutos. Relájate con las calmantes y frescas rebanadas sobre sus ojos.





Clara de huevo

Aplica clara de huevo alrededor de tus ojos con ayuda de un cepillo para el rostro. Deja actuar por 20 minutos y después enjuaga tu cara en agua fría.



