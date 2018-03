5 tips para cultivar en tu hijo el valor de la amistad

Luego de los primeros cinco años de vida es natural que un niño busque tener amigos fuera de casa. Ese deseo por simpatizar con sus semejantes se percibe cuando conversa con otros pequeños en el parque o en el colegio.



Se trata de un proceso que los padres no deben pasar por alto, ya que, según menciona Cecilia Portocarrero, psicóloga del Hospital de la Solidaridad, esos primeros lazos de amistad le permiten al pequeño explorar el mundo, sentirse apoyado y conocer el valor que tiene.



Son tantas las satisfacciones que descubre el niño al tener amigos que los padres deben tener cuidado con los mensajes que transmiten.



“A veces, en lugar de preparar al hijo para convivir en sociedad, se le dice ‘si alguien te pega, pégale’ o ‘preocúpate por ti, los demás no importan’, y no se le da herramientas para relacionarse e iniciar una etapa de alegrías y desafíos”.

LO MEJOR ES...



1. Enseñarle al niño a alegrarse por los logros de los demás.



2. Enviarle algo adicional en la lonchera para que comparta con otros.



3. Permitir que invite a sus amigos a casa o celebrar el cumpleaños de alguno de ellos.



4. Educarlo para que siempre tenga un lenguaje respetuoso con los demás.



5. La forma en que te relacionas con tus amistades es el mejor ejemplo para el hijo de qué hacen los buenos amigos.

