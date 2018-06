5 tips para hacer ejercicios en época de frío

Salud . Hacer ejercicios en esta época del año es todo un desafío, sin embargo, tener actividad física durante estos meses beneficia a nuestro cuerpo, ya que se gastan más calorías. Por eso, no permitas que las bajas temperaturas saboteen tus ganas de ejercitarte. Para ello, especialistas del Club Médico Deportivo Bodytech brindan los siguientes consejos:



1. Aumenta el tiempo de calentamiento. El clima frío acrecienta el riesgo de lesión muscular. Por lo tanto, es recomendable incrementar el tiempo de calentamiento y su intensidad, especialmente si practicas deportes como el fútbol.



2. Protégete del frío . Es ideal utilizar diferentes capas de ropa que podamos quitar y poner fácilmente. Recuerda que al empezar la actividad física , durante el calentamiento, se sugiere ir bien abrigado.



h Usa ropa adecuada y que te proteja del frío.

3. Usa cremas protectoras. El frío también afecta la piel expuesta, usa cremas protectoras de labios y cara.



4. Elige un buen horario. Considera las horas en las que el frío no esté es su máximo nivel, por ejemplo, en las mañana es muy intenso, entonces podrías considerar salir a entrenar al mediodía o por las tardes.



5. Hidrátate. Uno de los errores más comunes en invierno es creer que porque no sudamos a chorros no necesitamos beber agua. Igual debes hidratarte antes, durante y después de la actividad física .

