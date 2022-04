Conservar una bicicleta dentro de la casa o departamento puede estorbar por el gran espacio que ocupa, debido a esto, algunas personas optan por guardarla en la azotea o cochera compartida, exponiéndola a que se deteriore en un corto plazo por la humedad, tierra y smog de los autos.

Existen algunos condominios con espacios adecuados para almacenar bicicletas, pero si no cuentas con ello, Líder Grupo Constructor da a conocer cinco consejos para guardar de manera correcta la bicicleta y evitar que ocupe mucho espacio:

1. Empotrarla en la pared

Si tu bicicleta tiene un estilo vintage se prestará más para colocarlo en la pared como decoración. Existen soportes verticales seguros, que agarran la llanta trasera y el asiento, y también horizontales donde caben hasta tres bicicletas. Para esta última posición, existen diferentes tipos de agarradores, hay algunos de madera que vienen con compartimientos para colocar todo el kit de ciclismo.

2. Colgarla del techo

Este es otro estilo decorativo, los soportes de techo son muy utilizados en otros países, sobre todo en las cocheras o garajes, para optimizar el espacio debido a que la bicicleta queda flotando.

3. En un pedestal

Si no te da mucha confianza colgarla, un soporte en el piso que sujete a la bicicleta de una forma que no coja mucho espacio es la solución. Hay pedestales para una forma vertical de guardado y otros que sostienen hasta tres bicicletas.

4. En el balcón

Este espacio en casa es ideal y el más utilizado para dejar las bicicletas, y no está mal, pero se debe de guardar de buena manera para que no se deteriore y no robe mucho espacio al balcón. Para esto se podrá utilizar alguno de los soportes antes mencionado y, sobre todo, una funda o protector especial para evitar la humedad y tierra.

5. Bicicleta plegable

Si crees no tener la solución porque tu departamento es muy pequeño, las bicicletas plegables son la mejor opción. Su tamaño y peso permitirá colocarlo con facilidad debajo de la cama o atrás de la puerta.

MÁS INFORMACIÓN:

Liga Contra el Cáncer extiende hasta el 30 de abril inscripción de voluntarios para colecta pública

Lanzan concurso de canto para reivindicar el rol y valor de las mujeres peruanas

COVID-19: Minsa afirma que se alista normativa para aforos al 100% en centros laborales