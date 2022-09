Actualmente, junto al incremento del uso de canales digitales en el sector bancario también crecieron exponencialmente los ciberataques y fraudes financieros. Por eso, ahora vemos tantas personas afectadas con estas estafas. Para combatir ese tipo de delincuencia, los bancos y otras empresas del sector financiero vienen desarrollando mecanismos preventivos que velen por el bienestar de sus clientes.

Para mejorar la seguridad de tu teléfono, proteger tu información personal, evitar la generación de créditos ficticios y los fraudes bancarios cuando realices operaciones con tu tarjeta, Marco Sayas Segura, jefe de Riesgos Operacionales y Tecnológicos del Banco de Comercio, como parte de la campaña ‘Expertos en Prevención de Fraude’ , brinda los siguientes tips de seguridad para saber qué hacer y cómo cuidar nuestra platita:

1. Ten cuidado de tus claves personales. Es más rápido guardar las claves para ingresar al inicio de todas las apps del celular; sin embargo, esto es aprovechado por los ciberdelincuentes para cometer los fraudes de forma rápida, por ello, te recomendamos no guardarlas al iniciar sesión y colocarlas en cada transacción que vayas a realizar. Además, aconsejamos utilizar números y datos poco frecuentes para generar tus claves de acceso a tus cuentas bancarias y apps que se encuentren en tu celular.

2. Presta atención a tus correos electrónicos , desde el remitente hasta el contenido, hay modalidades de estafa en donde envían mensajes masivos desde cuentas falsas. Además, ten presente que una entidad financiera no te enviará links para cambiar claves o solicitando información de tus claves.

3. No brindes información confidencial solicitada por llamadas sospechosas. Permanece atento a llamadas telefónicas desconocidas o mensajes de texto (SMS), o por WhatsApp de dudosa procedencia donde te soliciten la actualización de tus datos personales, te pidan abonos, notifiquen verificación de cuentas bancarias, que te indiquen que bloquearon tu tarjeta u ofrezcan promociones a cambio de información personal. Ten presente que mediante engaños los estafadores tienen como objetivo que reveles tus datos confidenciales (número de tarjeta, clave secreta de cajero, fecha de vencimiento de tarjeta, CVV2, token virtual o clave SMS) para realizar operaciones financieras sin tu consentimiento.

4. Instala antivirus para evitar filtraciones de virus en tus dispositivos. Asegúrate de mantener un antivirus actualizado y confiable en tu computador que evite filtraciones sospechosas. Una de las modalidades que viene incrementándose para la sustracción de información personal, es la denominada ‘Pharming’, consistente en el envío de virus a tu computador o celular a través archivos adjuntos en correos, aplicaciones, juegos o páginas web no seguras, permitiendo con ello, el acceso a tus datos confidenciales del banco, con los cuales los ciberdelincuentes podrán acceder a tus fondos.

5. Cuando te encuentres en cajeros automáticos no aceptes ayudas de extraños. Otra de las formas de fraude bancario es el denominada ‘Cambiazo’, realizado en los cajeros automáticos, frecuentemente terceros se acercan al usuario ofreciéndoles una aparente ‘ayuda desinteresada’ y utilizando artimañas logran distraer a la persona para modificar la tarjeta bancaria por otra similar al banco. Luego, piden a la persona que ingrese su clave secreta para que pueda observarla, de esta manera con tu tarjeta y clave el individuo podrá realizar el retiro de tu dinero. Para prevenirlo se sugiere no permitir la ayuda de terceros al momento de realizar operaciones, al digitalizar la clave secreta, aunque estés solo, cubre el teclado con tu mano, siempre evita asistir a cajeros automáticos que se encuentren en zonas de poca iluminación o aislados de personal de seguridad.

6. Mantente alerta de que no copien o secuestren tu número telefónico. Otra modalidad de fraude es la denominada SIM Swapping, en donde los estafadores ‘copian o secuestran’ tu número de teléfono para luego asignarle una nueva tarjeta SIM. Una vez que realicen esta acción, ellos pueden insertar una SIM nueva (con tu número) en un teléfono diferente, para acceder a tus datos personales y cuenta a través de correos, WhatsApp o SMS. Una forma de señal de alerta a considerar es que tu teléfono no tendrá señal, por lo que no podrás efectuar llamadas, mensajes ni ingresar a una red WiFi, y si te conectas a una red, es posible que recibas correos electrónicos sobre cambios de tu cuenta. Recomendamos si tu celular pierde señal de manera repentina e inexplicable, comunicarse inmediatamente con su operador telefónico y con los bancos donde es cliente.