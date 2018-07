Es común en épocas de frío la presencia de más resfríos, alergias o cuadros de tos entre los más pequeños del hogar. Cada año el invierno tiende a generar el brote de enfermedades respiratorias, típicas del cambio de clima, en especial en la población infantil que suele ser más vulnerable a estas afecciones. Por ello, no es nada raro que su niño presente estornudos, mucosidad nasal, o una tos súbita e incluso falta de apetito a su retorno de la escuela.

En base a este panorama tan común, el Dr. José Antonio Viale Tudela, médico permanente del Colegio Peruano Norteamericano Abraham Lincoln brinda una seria de recomendaciones a padres para evitar que sus niños y adolescentes sean candidatos para padecer males respiratorios .



1. Revisa que las prendas que lleva al colegio sean las adecuadas, mejor si son de algodón y que abriguen su espalda, cuello y manos. Pero, no exageres en el abrigo, porque lo más probable es que el niño por el juego sude y se despoje de las prendas de abrigo lo que puede generar que la ropa mojada con el viento actúe como detonante para un resfrío .



2. Enséñale a tus niños que no ingieran bebidas ni comidas frías. Porque si bien pueden sentir calor, el cambio de temperaturas dentro del cuerpo pueden afectar su salud . Procura que no beban o ingieran inmediatamente alimentos sacados del refrigerador, será mucho mejor que estén a temperatura ambiente.



3. Motiva los pequeños a una adecuada higiene de manos en todos los lugares que frecuentan, ya sea el colegio, guardería o casa, más aún si están en contacto directo con una diversidad de personas y ambientes ajenos .



4. Vela porque en casa y en escuela las habitaciones o lugares donde habita su niño estén siempre ventilados, limpios y desinfectados.



5. En esta época del año es recomendable la ingesta de alimentos ricos en Vitamina C que combaten enfermedades respiratorias. Se recomienda desayunos o loncheras que incluyan jugo de naranja o limón, así como mandarinas, fresas, papaya, zanahorias o kiwi.



6. Si su niño presenta malestar, como fiebre, vómitos o dolor corporal no los envíe a la escuela, porque podría acentuar su mal o contagiar a sus compañeros.



7. Evite medicar a su niño y llévelo a su especialista de confianza de tener fiebre , tos, agitación, dificultad respiratoria o si sus males se agudizan, pues un simple resfrío se puede complicar si no es tratado a tiempo.



8. Finalmente, si tu pequeño tiene ya un historial de alergias anteriores o suele enfermarse por estas fechas debes llevarlo a un control médico o aplicarle vacunas antigripales de forma preventiva.