Para la ‘Abuela Josua’, como la conocen en TikTok, lo que menos importa en esta vida es la edad. Tiene el carisma, la soltura y la vivacidad que muchos jóvenes quisieran tener, y la coquetería que muchas damas quisieran ostentar.

“La chispa la saqué de mi mamá, porque mi papá era muy serio. Ella cada vez que se enojaba empezaba a bailar. Era muy divertida”, cuenta María Felipa Monteza Torres (72), quien solo en esa red social tiene 3.8 millones de seguidores. Y es que nadie se resiste a sus ‘palomilladas’ y videos en los que parodia casos de la vida real.

“Yo empecé grabando estos videos con mi nieto Josua, a inicios de la pandemia. Como a la gente le gustó, decidimos grabar más. Pero mi familia decía que me vaya a dormir, que yo ya estaba vieja para TikTok. Y como yo no tenía sueño, me quedé ja,ja,ja”, comenta la abuelita tiktoker que sueña con estudiar actuación o algo relacionado al stand up comedy.

“Las personas de la tercera edad no debemos estar escondidas en un rincón. ¿Por qué? ¿Quién dice que nosotros no podemos estar con el mundo digital? También podemos, claro que sí. Me gusta hacer reír a los mayores y quisiera que los jóvenes respeten y valoren a los abuelitos. A veces voy por la calle y me piden fotos, para mí es un halago infinito”, dice la mamita.

“A los peruanos les encanta decir lisuras, pero siempre con respeto. Mientras no ofendamos a nadie, todo está muy bien. Eso debemos enseñarles a los jóvenes. En mis videos hablo lisuras, pero de forma divertida, nunca soy despectiva. Me gusta divertir a las personas”, agrega doña María.

Pueden encontrarla en TikTok como @abuelajosua

El rey de las fiestas noventeras está en TikTok ¡Y es peruano!

Carlos Paz Ruiz es profesor de baile y arma coreografías junto a sus alumnos de primaria y secundaria. Además, participa en eventos y fiestas corporativas.

Hace que todos sus alumnos se interesen por la música de los 90 y 2000.

Desde niño, Carlos Paz Ruiz soñaba con ser bailarín, pero todo quedaba en su imaginación. Hoy a sus 32 años es uno de los tiktokers coreógrafos más divertidos de la plataforma, donde tiene 236 mil seguidores que quieren bailar como él.

Creció en los 90′ y su música tenía que ser de esa misma época. “Decidí bailar ritmos de los 90 e inicios del 2000 porque me remontan a tiempos en los que quería ser coreógrafo y todavía no podía, era un niño. Ahora que soy profesional y puedo hacerlo, prefiero mil veces bailar aquello que siempre quise porque me trae bonitos recuerdos de infancia”, comenta el joven, que también es profesor de baile en un colegio.

“No fue fácil acostumbrar a niños y adolescentes a bailar ritmos que no conocen, pero ahora lo disfrutan tanto como yo, por eso los videos en TikTok que grabo con ellos salen tan naturales”, indica.

“Quiero que todos los de mi generación, o un poco más adultos, que se morían por bailar esta música en su adolescencia y no podían, ahora se sientan cómodos haciéndolo. Por eso hago tutoriales para que se aprendan las coreografías. Antes era muy complicado porque no había YouTube y solo teníamos chance de bailar en las fiestas o actividades del colegio”, aclara el tiktoker.

Para él, las cinco canciones infaltables en una fiesta noventera son: ‘El carrapicho’, ‘La dueña del swing’, ‘Danza da manivela’, ‘El tiburón’ y ‘Segure o tchan’.

Pueden encontrarlo en TikTok como: @carlospazruiz

