Gustavo Aliaga Yumbe (70) nació para ser artista. Desde que estaba en el colegio encontró en el arte una forma de expresión y diversión. Y en la pintura descubrió su estilo de vida, su sustento económico y hasta su refugio contra la depresión. Conoce más de él.

Don Gustavo, ¿hace cuántos años es pintor?

Desde hace 35 años. Yo estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Hice cuatro años de arte y tres para ser profesor.

¿Cómo descubrió su talento?

Fue en el colegio militar Leoncio Prado. Teníamos clases libres y, como a mí siempre me gustó dibujar, sin pensarlo mucho me inscribí. Gracias a un gran maestro pude descubrir mi talento.

¿Qué es lo que más le gusta pintar?

Yo soy paisajista, pero ahora pinto de todo.

¿Qué técnicas utiliza?

Pinto en lienzo con acuarelas, témpera y acrílico. Un cuadro mío dura años.

¿Cuánto tiempo se demora en pintar un cuadro?

Uy, eso depende de la dimensión del cuadro. A veces me demoro una semana, otras veces 15 días.

¿También ha dictado clases?

Trabajé en muchos colegios y me jubilé, pero en los últimos años dictaba clases en la universidad. Enseñaba arte, pero llegó la pandemia y no me contrataron más. También cerraron la galería donde exponía mis cuadros.

¿Cómo hizo para seguir adelante?

Caí en la depresión. Mi esposa me llevó a un maestro de la acupuntura y él me dijo que siga haciendo lo que me gusta, que es pintar. Gracias al arte salí de la depresión.

Y, ¿cómo ingresó a las redes sociales?

Fue gracias a mi hija, ella me enseñó. No conocía Facebook ni TikTok. Me dijo que debía bailar y como siempre he sido bromista, pues feliz.

¿Ha logrado tener ventas por este medio?

Poco, pero sale. Muchos de mis alumnos me han encontrado en las redes y me han dicho: ‘Profe, ¿seguía vivo?’ (risas).

¿Realiza cuadros personalizados?

Claro, ahora me he reinventado y también hago pedidos especiales. Soy artista y puedo hacer de todo.

¿Dónde lo pueden encontrar?

En Instagram estoy como @cuadros_gustarte. Y de lunes a viernes al teléfono: (01) 220-8737.

