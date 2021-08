Jorge Díaz se ha convertido en toda una celebridad en la aplicación de moda TikTok. Y es que con sus ocurrencias -en complicidad de su nieta Meli, quien lo graba- este abuelito ha llenado de ternura y alegría la mencionada red social, donde ya cuenta con más de 400 mil seguidores y sus videos frecuentemente son viralizados.

¿Cómo es que decide volverse tiktoker?

Mi nieta siempre me hacía videos y vio la manera de guardarlos en este espacio. Todo lo que digo es completamente espontáneo y natural.

Abuelito tiktoker tiene 95 años, es médico y escribe libros: “Me gusta la tecnología”

¿Pensó que iban a ser vistos por tanta gente?

No, ella (señala a su nieta) me graba inesperadamente, a veces a mí no me gusta porque estoy despeinado o tendiendo mi cama. Yo pienso que siquiera tiene que avisarme para ponerme una corbata o una camisa.

¿Qué piensa de TikTok?

Es una aplicadora, ¿no?, donde publican videos y rápidamente se ven. La gente lo sintoniza mucho, está ganando espacio. A mí me llama la atención porque me mandan regalos las cafeterías y restaurantes felicitándome.

La gente lo quiere mucho…

Estoy muy agradecido. Me parece que tengo varios seguidores jóvenes del Perú y también de otros países como: Chile, Argentina, Colombia y Ecuador. Ellos me dan bastante cariño.

¿Es usted como el abuelito de los peruanos?

Sí, yo me siento así (sonríe).

Le gusta el TikTok…

Cuando mi nieta ya no quiera grabarme, voy a tener que hacerlo solo. Yo la quiero mucho, pero ella también tiene que hacer sus cosas. El TikTok me entretiene.

Usted es médico…

Soy médico pediatra y ejercí hasta el año 2003. He sido director en varios hospitales del interior del país como Cajamarca, Huánuco y Tarapoto (región San Martín).

¿Cómo ha hecho para adaptarse a la tecnología a sus 95 años?

He llevado cursos de computación, me gusta la tecnología, aunque me peleo a veces con Google o me olvido mis contraseñas, ahí estoy. Tengo una tablet y una computadora con las que estoy todo el día. Si no es mirando mis redes sociales, estoy escribiendo mis libros. Yo escribo a mano y luego lo paso a computadora.

Cuénteme de sus libros...

Tengo tres libros, algunos son autobiográficos. Me gusta mucho escribir crónicas.

¿Qué extraña más de su profesión como médico?

Enseñar, explicar y aconsejar. Ahora lo hago en mis transmisiones en vivo, mis seguidores me piden consejos o me hacen preguntas.

¿Cuál es el secreto para mantenerse vital?

En octubre cumplo 96 años. Pienso que tiene que ver con mi régimen alimenticio, como proteínas y frutas.

¿Su pisquito?

Bebo socialmente un poquito de cerveza o vino.

También será su espíritu jovial...

Me siento con ánimo. Todavía tengo deseos de vivir un poco más. Quisiera vivir al menos hasta cuando cumpla 80 años como médico, ya falta poco, para dirigir unas palabras. (Samantha Aguilar)