¡Abuelitos de Lima Este también empezaron el Año Escolar! [FOTOS]

Con la misma ilusión y ganas, un grupo de abuelitos comenzó las clases escolares en Santa Anita, Lima Este. El lunes a primera hora y llevando sus cuadernos en la mano, los viejitos llegaron a la Casa del Adulto Mayor donde desde hace algunos años estudian para terminar su primaria. ‘¡Ya estamos listos para empezar!’, dijeron apenas entraron a su salón.



Todos los adultos mayores se miraron, pero una cara resultó no muy conocida. Ella es Eda Pérez Mendoza (67), la alumna nueva, que después de tantos años decidió regresar a las aulas para terminar su educación elemental. “Yo solo llegué al segundo de primaria. Por cosas de la vida, no pude continuar, pero esa es mi meta hoy. Además para el estudio no hay edad", manifestó a sus compañeros esta vecina de Lima Este.



Además, contó Eda contó que todo el tiempo estuvo dedicada primero a trabajar como empleada del hogar y después a cuidar sus hijos. Por eso, hoy quiere darse una nueva oportunidad y terminar el colegio. Porque los adultos mayores también tiene derecho a estudiar.



s Aprenden todos los cursos.

ALUMNO EMPEÑOSO

Marcelino Pari (75) está en segundo grado de primaria. Hace un año perdió a su esposa, su partida como era de esperarse le dejó un gran vacío. “Mi esposa estudiaba tejido aquí. Después de que ella falleció yo me quedé en mi casa deprimido y triste, pero ahora con las clases me distraigo y voy reponiéndome. Creo que soy un buen compañero y alumno empeñoso”, comentó. Afirma que el curso que más le gusta es matemática y sus nietos le ayudan a entenderla. ‘Mi reto es acabar la secundaria’, señaló.



LECTORA

La ayacuchana Aparicia Hilaria CCaico Ramos (63) también cursa la primaria. Durante muchos años trabajó como empleada del hogar. “Cuando era chica nunca fui al colegio. Mi familia decía: ¿Para qué la mujer va al colegio? Y a mí eso me dolía, porque mi deseo siempre fue aprender”, recordó. La primera vez que pudo leer sintió una gran emoción. “Lo que más me gusta es que ahora puedo leer la Biblia todos los días”, señaló.



s Las clases se dan en la Casa del Adulto Mayor de Santa Anita.

FUTURA ABOGADA

Perseveranda León Contreras (84) es la más viejita, pero también la más avanzada. Cursa el quinto año de secundaria. “Si Dios quiere terminaré y podré postular a la Universidad San Marcos para estudiar Derecho, si no le enseñaré todo lo que he aprendido a los muertos (risas)”, manifestó con gracia.



Perseveranda es fuerte, aunque la vista y el oído le fallen. “Me gusta estudiar. Saber la historia de Francisco Pizarro y Cristóbal Colón, así como conocer los mapas”, dijo. Ella sueña con ser abogada para ayudar a todas las mujeres que son golpeadas por sus maridos. “Acaso a ellos les gustaría que les peguen, ahí los quiero ver”, advirtió la alumna más longeva del salón de clases.

s Felices con el inicio del Año Escolar.

