¿Qué hacer si te chocan el carro?

POR: SAMANTHA AGUILAR



Te levantaste con el pie izquierdo. Un auto chocó tu carro, y no solo pasaste el susto de tu vida, sino también tendrás que gastar la reparación, según la parte de culpa que te toque. Estás tan indignado que la ira te invade pero... respira tranquilo. Renzo Zapata, gerente de Productos Vehiculares de Pacífico Seguros nos da algunas recomendaciones.



1. Sabemos que es un momento muy incómodo, pero la calma es lo primero que debes mantener.



2. Revisa si hay heridos y si los hubiese, llama a la ambulancia. No los muevas porque puedes empeorar su situación.



3. Conversa con la persona que te chocó y traten de llegar a un acuerdo. No te exaltes y menos pienses en irte a los golpes.



4. Ve la magnitud de los daños y coloca señales de emergencia, luces y triángulo para evitar que otros autos también salgan afectados.



5. Toma varias fotografías de lo ocurrido, y el estado en que quedó tu carro, esas son las pruebas que tendrás ante las autoridades.



6. Llama a los expertos. Puedes comunicarte a la Línea de Emergencias de Bomberos 116, con la Policía Nacional del Perú 105, División de Emergencia 431-3040 y a tu aseguradora, en caso la tuvieras.



7. Ten a la mano tus documentos (DNI y licencia de conducir), así como la tarjeta de propiedad y la revisión técnica.



8. Si tu auto está asegurado, debes contactarte de inmediato con tu aseguradora y también con las autoridades para que te brinden apoyo y puedas realizar el traslado de tu vehículo.



+ Datos

No muevas tu auto del lugar del accidente, será la única manera que sepan dónde ocurrió el choque.