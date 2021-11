Imitar a Celia Cruz es cosa seria. Muchos lo han intentado, pero el actor venezolano Joseph Aponte Sánchez parece haber encontrado ‘la fórmula perfecta’ para doblar a la reina del guaguancó y dejar boquiabierto a todo el mundo, incluyendo al mánager de la fallecida cantante que le escribió a sus redes sociales para felicitarlo por su trabajo y admirar su gran parecido físico.

Joseph, ¿hace cuánto imitas a Celia?

Hace un año y todo empezó sin querer. Yo tenía un personaje llamado ‘Doña María’, que era la caracterización de una vecina que tenía cuando vivía en mi Venezuela. Hacía transmisiones en vivo y mis seguidores me sugirieron ponerme una peluca roja y me dijeron que me parecía a Celia.

¿Te habías dado cuenta de ese parecido?

No, claro que no. Fue cuando me puse la peluca que me sorprendí y dije: ‘Puedo ser Celia’. Y así me presenté en ‘Yo soy’, ocupé el tercer lugar y empecé a trabajar más con el personaje.

Antes de imitarla, ¿escuchabas su música?

Yo soy actor profesional, en Venezuela tenía mi productora. Incluso, una vez hice un show con la canción ‘La negra tiene tumbao’. Me sabía esa y otros temas más, pero nunca imaginé que años después, fuera de mi país, la imitaría.

Creó su banda ‘Celia y su orquesta’ y abrió restaurante en Los Olivos. (Fotos: Trome)

¿Quién te ayuda con la caracterización?

Yo mismo soy. Me demoro dos horas y media en maquillarme. Poco a poco he ido aprendiendo.

También usas tacos, ¿cuánto te demoraste en dominarlos?

Entre 15 y 20 días. Y ahora uso tacos altos, no sé el número, pero son delgados y grandes (risas).

¿Fue fácil encontrar calzado femenino de tu talla?

Uy, no. Ha sido toda una odisea encontrar zapatos de tacos y en mi talla. Pero lo logré (risas).

¿Dónde consigues la vestimenta?

Algunas prendas las he confeccionado yo y otras mi representante artístico me ha ayudado a conseguirlas.

¿Qué tal la aceptación de las personas?

Es maravillosa. Muchos me dicen que soy la reencarnación de Celia. Incluso, su mánager me escribió a mis redes para felicitarme por mi trabajo y me dijo que era increíble el parecido que tenía y eso que soy hombre.

El imitador se encuentra muy agradecido con la acogida de su trabajo. (Foto: Trome)

¿Realizas shows?

Sí, realizo shows virtuales y presenciales. Incluso, gracias a la gran acogida he logrado conformar mi banda ‘Celia y su orquesta’ y realizamos diversas presentaciones. También abrí mi restaurante en Los Olivos, ‘El Rincón de Celia’.

¿Te imaginaste tanto éxito?

¡Jamás! Y por eso hago este personaje con mucho esfuerzo y sobre todo con respeto para honrar la memoria de una gran cantante y leyenda como lo es Celia Cruz. Estoy hace tres años en Perú y estoy agradecido.

¿Dónde te pueden encontrar?

Me pueden contactar a través de Facebook e Instagram como Joseph Sanz Oficial.

MÁS INFORMACIÓN

Vía Latina, Final La Voz Kids 2021 EN VIVO HOY: a qué hora, finalistas y cómo ver la última gala del reality

Yahaira Plasencia: Su excuñada solicita cárcel efectiva para salsera por no pagarle los 20 mil soles

Sheyla Rojas anuncia su regreso al Perú tras vivir varios meses en México: “Allá vamos”