¿Tu hijo se autocritica duramente, siempre está diciendo que nada le sale bien, le cuesta relacionarse con los demás o se irrita con facilidad? Esto significa que tu retoño no se acepta tal y como es, es decir, su autoestima está por los suelos.

El psicólogo y psicoterapeuta Walter Dávila More señala que la valoración y/o el autoconcepto que una persona tiene de sí misma se forja en el núcleo familiar. Por eso, si durante su niñez andabas comparándolo con sus amiguitos o primitos, no le dabas la atención afectiva debida y siempre buscabas que actuara o hiciera todo a la ‘perfección’, entonces ahora no te quejes y digas por qué no se quiere a sí mismo. En vez de reclamarle, ayúdalo. No será de la noche a la mañana, pero con paciencia, comunicación y cariño, el adolescente saldrá adelante. ¿Cómo hacerlo? El especialista te recomienda lo siguiente:

1. No lo compares. Tu hijo es único y no se parece a nadie, esto te debe quedar muy claro. Ponte en sus zapatos, ¿te gustaría que a cada rato te digan que fulanito es mejor que tú? Si es comparado constantemente con otra persona, querrá ser como ella y perderá su identidad.

2. Felicita sus logros. ¿Por qué resaltar solo aquello en lo que se equivoca? Si sacó una buena nota, abrázalo. No te contengas y demuéstrale lo orgulloso que te sientes de ser su padre o madre.

3. ayúdalo a reconocer sus fortalezas. Muchas veces no sabe cuáles son sus virtudes, pero sí tiene una larga lista de defectos. Siéntate con él y pídele que escriba en un papel los aspectos positivos que tiene.

CONSECUENCIAS

La baja autoestima afecta seriamente la motivación y el rendimiento escolar del adolescente, pues ya no tendrá metas en la vida y estará enfocado solo en cómo hacer para que la gente lo acepte. Al final, terminará estresado y sin ganas de continuar.

MÁS INFORMACIÓN:

Estos son los aparatos que se deben desconectar en las noches para ahorrar en el recibo de luz

Día del ahorro de energía: ¿Qué podemos hacer para ahorrar luz con la laptop?

¿Sabe cómo dejar al termo y la tetera bien limpios y sin rastros de sarro en su interior?