La presión sobre los adolescentes para tener relaciones sexuales es enorme. Ya no solo por los amigos que insisten en saber si ya ‘lo hicieron’, o la dichosa ‘prueba de amor’ que demanda la pareja del o la joven, también por el bombardeo de contenido sexual que hay en la televisión, redes sociales, series, videoclips y hasta en las letras de canciones de moda. Sumado a esto los cambios hormonales propios de su edad.

Para ayudarlos a resistir tanta presión y que retarden el inicio de su vida sexual, el psicólogo clínico y sexólogo Christian Martínez Monge aconseja a los padres que empiecen a reconocer ellos mismos que los adolescentes también tienen deseos sexuales y que la vida sexual es placentera. Partiendo de esto hablar sin miedo ni vergüenza sobre el sexo con los hijos.

Cómo ayudarlos a resistir la presión sexual

”Empezar por escuchar, saber cuáles son las dudas o curiosidad del tema. Podrían comenzar con aceptar que la intimidad física entre una pareja de adultos que se aman es buena y digna de disfrutarse, aunque también habría que advertir sobre los peligros de la experiencia que se inicie muy temprano como los embarazos no deseados, contraer enfermedades de transmisión sexual”, explica el sexólogo.

Hay que tener en cuenta que si los papás no charlan con sus hijos sobre el sexo, ellos buscarán en Internet o recurrirán a otras personas que pueden mal aconsejarlos. También están propensos a iniciar su vida sexual a temprana edad si tienen mala relación con sus padres. A veces sus amigos los estimulan a tener relaciones sexuales y no saben cómo decir ‘no’.

Sobreexposición de estímulos

Frente al contenido sexual en la música, videos, incluso si el adolescente es sorprendido viendo porno, estos estímulos que lo rodean puede ser el momento adecuado para hablar del tema. Despejar dudas, explicarles de la importancia de cuidar su cuerpo, de decir no, de llevar una vida sexual responsable, y no solo ahora que es menor sino toda la vida, además de darle información sobre el uso de anticonceptivos.

Enséñeles a responder antes las presiones, por ejemplo, ante una frase como “si me amaras, tendrías sexo conmigo”, el menor puede responder: “Si me amaras, no me presionarías a hacer algo para lo que no estoy lista”.





TE PUEDE INTERESAR: