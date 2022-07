El incremento de precios, que nadie sabe hasta cuándo seguirá, obliga a tomar en familia medidas para estirar todo lo que se pueda nuestro dinero y gastar en lo imprescindible.

Acá algunos consejos para resistir a la crisis económica:

1. ELECTRICIDAD. Desconecta los equipos eléctricos cuando no los uses. Enciende la terma media hora antes de usarla y de preferencia programa que todos se bañen uno detrás del otro. No planches de noche, cuando la energía cuesta más.

2. GASTOS HORMIGA. Gasta menos en la calle, sobre todo en salidas o comer al pasear. Sal más temprano de casa para no necesitar tomar taxi rumbo a tu destino. Olvídate de esos antojitos.

3. COMIDA. Consume alimentos de temporada y cocina con los productos más baratos. Si algo sube mucho, sustitúyelo por otra cosa que no cueste tanto. Prepara recetas económicas.

Paga tus deudas. iStock.

4. DEUDAS. Si tienes un dinero extra (CTS, AFP o gratificación), amortiza parte de deudas bancarias que tengas para reducir capital e intereses.

5. AHORRA. De ser posible, guarda algo para eventualidades de salud y emergencias. Busca entidades financieras para que tu plata esté segura.

