Ahorra para la educación de tus hijos

POR: MARITZA LLANOS



La mejor herencia que le puede dejar un padre a su hijo es su carrera profesional, pues con ella podrá salir adelante en este mundo donde cada vez te piden más estudios para lograr un buen puesto de trabajo. Para que cuando llegue el momento no tengas que endeudarte, Anna Lenka Jáuregui, especialista en Finanzas Personales del ABC de la Banca del Banco de Crédito , recomienda ahorrar con anticipación. “No necesitas guardar un monto de dinero grande. La idea es juntar poco a poco, pero de manera constante y disciplinada”, agrega.



REDUCE GASTOS

Es necesario que tomes conciencia y vayas eliminando ciertos ‘gastitos’ que afectan tu bolsillo. Lleva tu almuerzo al trabajo, sal más temprano de casa y evita los taxis, aprovecha las ofertas (sin excederte) y aprende a organizar tus paseos con la familia para que no gastes demasiado.



EMPIEZA AHORA

Si tu hijo aún es pequeño, mejor porque tendrás más tiempo para guardar dinero y no te verás obligado a pedir préstamos. ¿Cuánto debo ahorrar al mes? Entre el 10 % y 15 % de tu ingreso mensual. Por ejemplo, si ganas S/ 930.00 (sueldo mínimo) al mes, el 10 % viene a ser S/ 93.00. Si este monto lo guardas durante 10 años al final tendrás S/ 11 160.00, sin considerar los intereses que puedes ganar en una entidad financiera. Sumando eso puede superar los S/ 22 000.00. Anna Lenka Jáuregui