¿Cómo ahorrar en los servicios básicos de casa?

POR: MARITZA LLANOS



¿El caño de la cocina gotea, dejas la luz de la sala prendida todo el día o tienes el servicio de televisión por cable y no lo usas? Aunque no lo creas estas cosas, para muchos cotidianas, están afectando tu bolsillo. Jacqueline Estrada Polar, directora de Mundonegocio.pe , recomienda ‘comparar cada mes los recibos de servicios básicos, pues esto te permitirá saber si hay un incremento en ellos y hacer algunos ajustes en tu consumo’. Además, te da los siguientes consejos:



AGUA

* Repara o cambia los caños que estén en mal estado. Un simple goteo puede desperdiciar hasta 675 litros de agua al día.



* Coloca una botella de ½ litro llena de agua dentro del tanque del inodoro, así gastarás menos cada vez que tires de la cadena.



* Cuando te bañes, te laves los dientes o los platos no dejes correr el agua.



LUZ



* Cambia tus focos tradicionales por los LED, consumen menos energía.



* Mantén las luces apagadas de las habitaciones que no estés usando.



* Desconecta los aparatos eléctricos cuando no los utilices y/o salgas de casa.



* Coloca el refrigerador lejos de una fuente de calor y no lo dejes abierto.



OTROS SERVICIOS



* Analiza cuánto tiempo estás en casa y si realmente aprovechas el Internet y la televisión por cable. Si casi no los usas, elimina esos consumos.



*Si tienes una línea de celular pospago, pregúntate si el plan que pagas es necesario. Si no es así, ve otro de menor costo.



* Simples acciones te ayudarán a cuidar tus finanzas familiares y poder ahorrar un poco más

+Datos

La plancha y la lavadora son los artefactos que más energía consumen, por eso úsalos con moderación.