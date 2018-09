Consejos de la Tía Clarita: Ahorra agua en la cocina

Ahorrar agua , en la cocina, juega un gran papel cuando queremos reducir el consumo de este elemento y pagar menos en el recibo que nos venga a fin de mes. Para lograrlo solo tienes que seguir algunos hábitos en tu hogar.



+ Evita dejar correr el agua. Cuando laves vegetales y frutas siempre equilibra el tiempo que te demandará esa labor. Lavar una manzana bajo el grifo está bien, pero si la cantidad es numerosa, entonces lo mejor es llenar un poco el fregadero y lavarlas todas a la vez.

+ Dejar el agua discurrir cuando enjuagas los platos significa una gran pérdida de este líquido vital. Es mucho mejor poner el tapón y meter y sacar los platos del lavadero medio lleno. Consigue un lavavajillas capaz de lograr una buena limpieza de platos que te facilite el trabajo.



+ Usa un filtro para el lavadero. Así los residuos de comida no se irán por el desagüe y atorarán la tubería. Cuesta dinero desatorar.

+ No descongeles bajo el caño. Si vas a descongelar algún producto o alimento, llena el fregadero a la mitad y pon allí los artículos que quieras descongelar. O sé paciente y deja que se descongelen a temperatura ambiente. O ponlo afuera en el sol.



+ Cierra bien los caños. No dejes que goteen. Y si no dejan de gotear, cambia la llave o consulta con un gasfitero.

+ Limpieza de pisos y muebles. Cuando se derrame algo, debes limpiarlo en el momento. Así no gastarás más agua en limpiar.



+ DATOS



En lugar de hervir, coce tus alimentos al vapor. No solo usarás menos agua, sino también comerás sano y tu bolsillo te lo agradecerá.