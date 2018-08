Ahorro: ¿En qué moneda debes guardar tu dinero?

Una interrogante que muchas personas se hacen es: ¿debo guardar mi dinero en soles, dólares o euros? Esto porque quieren saber cuál les conviene más.



Anna Lenka Jáuregui, especialista en Finanzas Personales del ABC de la Banca del BCP, señala que elegir una u otra opción dependerá únicamente de los objetivos financieros que tengan. Por eso, deben establecerlos antes de iniciar el plan de ahorro.



“Por ejemplo, si quieres comprar un auto, que normalmente se oferta en dólares, ahorra en esa moneda. Sin embargo, si piensas viajar a Europa, sin duda te conviene guardar tu dinero en euros. Pero si tu plan es adquirir algo en soles, entonces debes enfocarte en la moneda nacional. Así puedes evitar complicaciones de última hora”, refiere la especialista. Ahora, pregúntate ¿para qué son tus ahorros?



TÓMALO EN CUENTA



No es recomendable que guardes tu dinero ‘debajo del colchón’. Es mejor depositarlo en una entidad financiera. Si no lo necesitarás en los próximos seis meses, mételo en una cuenta a plazo fijo (te ofrece una mejor tasa de interés).



Si no sabes si lo usarás en cualquier momento, puedes diversificar tu ‘guardadito’. Es decir, deja una parte en una cuenta de ahorros y la otra en una a plazo fijo.



+DATOS

Puedes tener tu dinero en soles y dólares. Los ahorros en moneda nacional te protegerán en caso de que la moneda estadounidense tenga una tendencia a la baja.



SABÍAS QUE

Comprar dólares cuando bajen de precio para luego venderlos en su mejor momento es un riesgo que no todos pueden correr.