Ahorros: Evita gastar demasiado en este fin de semana largo

Este viernes 29 es feriado y muchos aprovecharán el fin de semana largo para viajar, salir con la familia o hacer algunas compras. Son excelentes ideas, pero antes debes planificar tus gastos para no alterar tu presupuesto y quedar ahorcado económicamente, señala Facundo Turconi, especialista en finanzas personales de Solven, quien te aconseja qué hacer para evitarlo:



1. Revisa tu presupuesto. Fíjate con cuánto dinero extra dispones para tus salidas. Recuerda que no debes gastar montos destinados a otros pagos y olvídate de la frase: ‘luego lo repongo’.



2. Guarda tu tarjeta de crédito. Trata de utilizar efectivo porque así eres consciente de tus gastos y te mides. También es preferible que dejes el plástico en casa para que no caigas en la tentación de usarlo.



3. Busca opciones gratuitas. Los municipios ofrecen actividades gratuitas (visitas a museos, conciertos, teatro) para sus vecinos. Infórmate en su página web.



4. Reduce gastos. Si harás un viaje corto con tu familia, ajusta tu presupuesto. Por ejemplo, puedes hospedarte en la casa de un familiar o comer en un restaurante que no sea turístico.



5. Diviértete en casa. Saca tus juegos de mesa (jenga, monopolio, twister, pictionary) y pasa una tarde amena con tus hijos. Si desean, pueden pedir una pizza o algo de comida por delivery.



MÁS DATOS



Desde hoy reduce algunos gastos (golosinas, almuerzos en la calle, taxis) a fin de que te quede más dinero para el fin de semana largo.

