Aldo Corzo, Pedro Gallese y Yoshimar Yotún tienen sus clones en Lima Norte [FOTOS]

Cualquiera se confunde y sorprende al verlos caminar por las calles. Ellos son los dobles de tres de nuestros seleccionados que, aunque no juegan tan bien al fútbol , se conforman con parecerse en algo a sus ídolos del balompié peruano .

Se trata de Benjamín Patrón (27), de Comas, Abraham Vega (18), de San Martín de Porres, y Stephano Aguirre (26), de San Isidro, clones de Pedro Gallese, Yoshimar Yotún y Aldo Corzo, respectivamente.



¿Cuándo se dieron cuenta de que tenían el parecido a su jugador de fútbol?

Stephano: Me enteré de un casting por redes sociales en el que estaban buscando los dobles de la selección, concursé y me quedé.

Benjamín: Yo estaba caminando por el Estadio Nacional y una persona del Canal 2 me dijo que me parecía a Gallese y me invitó a salir en una secuencia. Desde ahí me llaman de todos lados.

Abraham: El año pasado, me fui a cortar el pelo al mismo barbero que había ido Yoshimar Yotún y el dueño me dijo que me parecía mucho al jugador.



¿En la calle los molestan por el parecido?

Stephano: Mis amigos de la pichanga me molestan cuando jugamos fútbol, me dicen ‘Pásame la pelota, Corzo’ y yo me río, me divierte que me confundan.

Benjamín: Los chiquillos del colegio me piden fotos. Yo siempre les aclaro que no soy el deportista, pero me confunden y no solo con Gallese, sino también con (Carlos) Cáceda o (André) Carrillo.

Abraham: Sí, en mi barrio, mis vecinos y amigos me molestan, pero me gusta que lo hagan.



¿Han tenido alguna presentación por ser los dobles?

Stephano: Sí, por este parecido hemos tenido firma de autógrafos y hemos asistido a eventos.

Benjamín: Desde hace un mes hago presentaciones y he salido en varios programas de televisión.

Abraham: Me he presentado en concursos que buscan los dobles de la selección y este año gané el primer lugar por mi parecido a Yotún.



¿Los molesta ser dobles de alguien o cómo toman esta coincidencia?

Stephano : Sé que todos tenemos nuestra propia identidad y no me hago problemas.

Benjamín : Lo tomo con buena onda, de forma divertida, me tomo fotos y genial.

Abraham: No, para nada, al contrario, lo admiro mucho.



¿Todos son admiradores de los originales?

Stephano: Sé quién es, he seguido su carrera, me gusta cómo juega porque también soy aficionado al fútbol.

Benjamín: Me gusta cómo tapa, es muy bueno en su trabajo como deportista y lo respeto mucho por llegar al Mundial.

Abraham: Por supuesto, sé de dónde ha salido y todo lo que ha tenido que trabajar para estar donde está y me gustaría ser como él. Espero algún día conocerlo en persona.



¿A qué se dedican?

Stephano: Hace poco terminé la carrera de Derecho en la Universidad de Lima y ahora quiero comenzar mi segunda especialidad en Diplomacia.

Benjamín: Soy deportista y árbitro, he jugado en la selección peruana de vóley.

Abraham: He jugado fútbol en algunas academias y estoy buscando mi oportunidad para ser parte de un club. Además estoy estudiando Ciencias de la Comunicación porque quiero ser periodista deportivo.



¿Dónde los pueden encontrar para algún evento?

Stephano: En mi página de Facebook Stephano Grozo.

Benjamín: En mi cuenta de Facebook, Benjamín Patrón doble de Pedro Gallese.

Abraham: Y a mí como Abraham Vega.