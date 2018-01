Alejandra Baigorria sueña con ser mamá [VIDEO y FOTOS]

La reconocida empresaria y modelo Alejandra Baigorria está de vacaciones de la televisión, pero se dio un tiempito entre sus actividades para resolver nuestro rápido cuestionario. Ella sorprende al revelar que su mayor deseo es convertirse en mamá e internacionalizar su marca de ropa.



Alejandra, para ti el amor es...

Bonito.



Tu mayor deseo...

Es ser madre.



Un color de ropa que no tengas en tu clóset...

Naranja.



Si pudieras conceder un deseo a alguien, ¿a quién sería?

A cualquier niño necesitado.



Tu comida favorita es...

La pachamanca.



Prefieres el calor o el frío...

El calor.



¿Cuántas veces has sido víctima de robo?

¡Uff! Varias veces en realidad (risas).



Tu flor preferida...

El tulipán.



¿Serías madre adoptiva?

Por supuesto.



Una meta que esperas lograr este año...

Internacionalizar mi marca.



¿Por qué te animaste a posar para una conocida empresa de baterías?

Me encantó la idea del calendario Etna 2018, por su revolucionario concepto. Muy arriesgado, nunca visto en el rubro.



Cuando haces fotos sugerentes, ¿qué es lo que más cuidas?

No suelo realizar muchas fotos sugerentes, si en caso hago alguna, me gusta que esté rodeada de un contexto más artístico y jovial.



¿De qué color no te pintarías el cabello?

¡De azul! (risas).



¿Te gusta maquillarte?

No, me gusta mucho estar al natural.



Un objeto que siempre llevas contigo...

¡Mi celular!



Un superpoder que te encantaría tener...

Me gustaría saber retroceder el tiempo.



¿Qué tipo de ropa usas para dormir?

Batas de seda.



¿Te gustan los hombres con barba o lampiños?

Con barba, se ven más sexis.



Defínete en cuatro palabras...

Fuerte, sentimental, amorosa y detallista.



Algo que aprendiste con la popularidad...

Aprendí que uno debe estar seguro de lo que es y no importarte las críticas.



‘Esto es guerra’ es en tu vida...

Mi trabajo.



¿Qué ejercicio realizas con mayor frecuencia?

Me encanta correr.

