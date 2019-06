Alejandra Baigorria: 'Ahora nada me derrumba'

Atrás quedaron las malas experiencias y los amores fallidos para la modelo y empresaria Alejandra Baigorria, quien ha decidido seguir adelante con un nuevo programa de televisión 'Emprendedor, ponte las pilas' y de la mano de su actual pareja, el empresario Arturo Caballero.



Alejandra Baigorria posó para el lente de la revista +Mujer de Trome, donde contó detalles de su actual relación. "(Arturo) es más de lo que yo buscaba. Él me impulsa y juntos caminamos de la mano. Además, con tantos baches y tropiezos que he tenido en mi vida, he madurado tanto que no cualquier persona podría ser mi pareja", mencionó.



La 'rubia' también indicó que se vienen sorpresas con respecto al matrimonio ya que entre enero y marzo del próximo año podría vestirse de blanco.



Habló, sin temor alguno, que a sus 30 años ha atravesado algunas situaciones poco favorables, de las cuales aprendió no a llorar, sino a canalizar toda esa energía en hacer negocios.



