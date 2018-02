Alerta por útiles escolares tóxicos

Estamos a puertas de iniciar el año escolar y de seguro ya estás pensando en la lista de útiles para tus hijos. Pero, antes de que vayas a comprarlos, la directora encargada de Digesa, María Eugenia Nieva, advierte que algunos artículos y accesorios educativos contienen metales pesados como cadmio, plomo y cromo. “Estos tres son los principales factores que pueden ocasionar anemia y retardo intelectual, así como afectar el sistema nervioso”, alertó.



Por eso, es importantísimo que los padres se den un tiempo para la compra de los útiles, de esta manera sus hijos empezarán un buen año escolar pues se tendrán todos los materiales que necesitan y de paso se estará protegiendo su salud.



Para evitarlo el Ministerio de Salud brinda las siguientes recomendaciones:



- Revisa el registro sanitario de los productos.

- Los lápices, colores y bicolores no deben presentar cuarteaduras en la pintura que los cubre y los borradores no se deben desprender fácilmente del casquillo.



- Compra la presentación adecuada de acuerdo a la edad de tu niño.

- La tinta del plumón no debe estar seca ni deben presentar escurrimientos en la punta.

- Los borradores no deben romperse con facilidad al ser manipulados.

- Revisar que el empacado no presente hongos ni moho.

