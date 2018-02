Alessandra Fuller todavía no piensa en el matrimonio [VIDEOS y FOTOS]

Alessandra Fuller tiene 23 años y no piensa en matrimonio, ella solo quiere seguir siendo feliz al lado de su pareja, el actor argentino Pablo Heredia, de quien confiesa vive totalmente enamorada. Esto y más nos cuenta en este breve cuestionario.



El amor es...

Vida. La energía para vivir.



¿Estás enamorada?

Totalmente.



¿Hay planes de boda con Pablo Heredia?

Algo mejor que eso, hay planes de seguir siendo felices.



¿Te consideras ahorrativa?

Responsable, ahorrativa no.



Si pudieras viajar al pasado, ¿a qué año y a dónde irías?

Al lugar donde empezó todo. Me da mucha intriga saber cuál es el verdadero origen del mundo.

Tu persona favorita es...

Mi mamá y mi papá.



¿Qué querías ser cuando eras niña?

Hasta los 10 años no tenía ni idea, pero después supe que quería ser actriz.



¿Te gustaría casarte?

Mi sueño es seguir siendo feliz siempre.



¿Algo que todavía no has logrado realizar?

Hasta hace poco era trabajar en un proyecto de talla internacional, pero la película ‘A tu lado’, donde soy la protagonista, me cumplió ese sueño.



¿Cuántos seguidores tienes en redes sociales?

Más de un millón y medio.



Una meta planteada para este año...

Uy, tengo varias, perfeccionarme en el baile, la actuación, el canto y el surf.

¿Qué es lo más difícil de ser empresaria?

Que la industria de la moda representa también un trabajo constante en cuanto a reinventar, indagar y crear.



Descríbete en tres palabras...

Enérgica, soñadora y exigente.



Lo más feo que te ha pasado desde que eres conocida...

En realidad todo ha sido muy lindo, todo lo recibo con mucho amor porque viene con cariño sincero.



Cuando las personas te reconocen en la calle, ¿qué te dicen?

Que les gusta mi actuación, que me siguen, que me quieren. Es muy dulce.

Un personaje que te gustaría interpretar...

Me fascinan los retos, me encantaría interpretar a un personaje con una enfermedad difícil y dar un mensaje que marque.



¿Qué opinas del desnudo artístico?

Creo que es muy interesante cuando es debidamente justificado.



¿Lo harías?

Sería una decisión muy importante y delicada.



Un color que no hay en tu clóset...

Creo que hay un poquito de todo, no hay un color que no ame.



Tu comida favorita es...

El cebiche.