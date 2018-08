Alessia Lambruschini: ‘Todos los días quiero ser actriz’ [FOTOS Y VIDEO]

Tiene solo seis años, pero Alessia Lambruschini ha conseguido, en pocos meses, ganarse el corazón de los peruanos. La vimos por primera vez en la telenovela 'Ojitos hechiceros' y ahora nos sigue causando ternura con su interpretación en la producción televisiva 'Mi Esperanza'.



La revista +Mujer de Trome conversó con ella y sus padres, Lourdes y Manuel, para saber cómo ha cambiado la vida de la familia Lambruschini Arca a partir de los dos papeles protagónicos de Alessia, a dónde viaja la mente de esta pequeña cuando, en medio de escenas dramáticas, debe llorar desconsoladamente y conocer algunas de sus experiencias en los set de grabaciones.



¿De dónde viene la vena artística de Alessia? ¿Veían ustedes muchas telenovelas en casa?

Lourdes: Bueno, a mi papá y a mí siempre nos gustó bailar y actuar, pero cuando Alessia nació, él ya había fallecido y yo ya no hacía lo de antes. Resulta que ella heredó los genes.

Manuel: Mi mamá también canta y toca el piano, por allí también le viene lo artista.



Tú, ¿cómo la estás pasando, Alessia?

La estoy pasando muy chévere.



¿Cómo hace Alessia para aprender los guiones si recién está aprendiendo a leer?

Lourdes: Yo le enseño, le explico lo que tiene que hacer como si fuera un cuento. La primera que se aprende los textos soy yo (sonríe).

Alessia: Ella es como mi mánager (risas).



¿La gente te pide fotos y autógrafos?

Alessia: Sí, me dicen que actúo bien.

Lourdes: En su autógrafo, solo escribe su nombre.



¿Cómo manejan ustedes la fama de su hija?

Lourdes: Bien y lo más normal posible. Ella sabe que además de actuar, tiene que ir al colegio.

Manuel: En mi caso, ahora tengo más amigos, todos dicen ‘soy amigo de Alessia, la niña de América’, y algunos hasta me han cambiado el nombre. Me llaman ‘Esperancito’ o ‘Estrellito’ (risas).



¿De quién fue la idea de llevar a Alessia por primera vez a un set de televisión?

Lourdes: Mía y del papá de Manuel, quien falleció hace dos años. La llevé para que bailara y cantara en el sketch ‘Guerrita de talentos’, de ‘Esto es guerra’. Ese mismo día la llamaron para un casting de actuación.



¿Qué gustó de Alessia en esa primera evaluación?

Lourdes: Que era espontánea y le salían bien las escenas dramáticas.



¿A qué actriz admiras, Alessia?

A Érika (Villalobos) y Carolina (Infante).

Lourdes: También congenió bastante con Emilram Cossío, es muy bella persona.



¿Cómo te tratan en el set de grabaciones?

Alessia: Bien. Me preparan mi plato favorito: lentejitas con arroz, plátano frito y pescado. Me engríen.



¿De qué manera la televisión ha cambiado su vida?

Lourdes: Es mucho más conocida, aunque ella sigue yendo a sus clases de inicial.

Alessia: Sí, tengo que estudiar porque Michelle (Alexander, productora de la telenovela) dice que si no voy al colegio, no grabo (risas).



¿Cuántas horas graba?

Lourdes: De tres a cuatro horas. Primero va al colegio y luego vamos a set de grabaciones.



¿Hay una escena que te haya gustado más?

Alessia: Sí, cuando fui a la Granja (Villa). Le di de comer a los animalitos. Mi mamita me contó que también fui cuando tenía 3 años, pero yo no me acuerdo.



¿Alguna escena te resulta complicada?

Alessia: No, yo todos los días quiero ser actriz.



Y cuando te toca llorar en la telenovela, ¿en qué piensas?

Alessia: En mi abuelito.

Manuel: Se acuerda mucho de mi papá.

Lourdes: En la producción ya le han dicho que avise si no puede llorar para que le echen algunas gotitas en los ojos, pero no quiere. Ella quiere ser natural (sonríe).



