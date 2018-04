Educación. Cuando Alekza Salazar Leiva (15) tenía cuatro años pedía juguetes con números y rompecabezas. A los cinco aprendió a leer y a multiplicar; a los 12, su mamá la cambió de colegio porque “era una niña con mucho potencial”, según le dijeron los profesores, que en ese tiempo le enseñaban en un centro estatal.

Y no se equivocaron, en su nuevo colegio Prolog, la adolescente de Villa María del Triunfo obtuvo la medalla de plata de la Olimpiada Europea de Matemáticas para Mujeres realizada en Italia.



¿Cómo te sientes dando entrevistas y recibiendo reconocimientos?

No esperaba llegar a este nivel, menos conocer al ministro de Educación, Daniel Alfaro, esto me hace ver que he logrado algo importante.



¿Cómo ha sido tu preparación para esta competencia?

Ha sido una preparación de años. Cuando me invitaron a participar sabía que traería una medalla para mi país, me lo repetía todos los días y lo hice.



¿Mientras te preparabas dejaste de salir con amigas y las redes sociales?

No salgo mucho y no tengo Facebook, eliminé mi cuenta porque no me parece interesante. Solo tengo Instagram, donde muestro mis dibujos.



¿Qué dibujas?

Rostros, mayormente los de mis amigos.



¿Alguna vez has sacado mala nota?

Una vez saqué 08 en Química, fue en sexto de primaria y me sentí muy mal porque nunca había reprobado en mi vida. Desde ahí me prometí que nunca más pasaría.



La competencia fue en Italia, ¿te gustó el país?

Sí, conocí la torre de Pisa.



¿Durante la competencia te pusiste nerviosa?

No, pero el cambio de horario me afectó, tenía sueño. Duró cuatro horas y media.



¿Es cierto que había chicas más grandes que tú?

Sí, podían concursar chicas de hasta 19 años, pero yo estaba enfocada en mi objetivo de traer una medalla.



¿Hiciste amigas?

De varios países. Incluso tengo un grupo de WhatsApp con algunas de las que compitieron.



¿Ya te has proyectado en tu vida profesional?

Quiero estudiar en una universidad del extranjero, pero aún no sé dónde. Tengo que definir si me inclino por Arquitectura o Ingeniería de Sistemas.



PADRES ORGULLOSOS

Señora María del Carmen Leiva (mamá), ¿cómo es Alekza en casa?

Tranquila, ordenada, metódica, le gusta estudiar. Yo nunca le he obligado a hacer su tarea.

Raúl Salazar (papá): Ella lloraba por ir al colegio. Cuando teníamos cosas que hacer y le decíamos que faltaría, rogaba para ir a la escuela.

¿Cuál ha sido la clave para criar una niña tan estudiosa?

Mamá: Pasar tiempo a su lado. Nosotros no le exigimos que termine la tarea, pero la acompañamos cuando lo hace. Siempre compartimos en familia.



Papá: Para ella estudiar no es una obligación, lo disfruta.

