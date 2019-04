Alfonso Escalante Quispe, ‘Chacal’: ‘Canto y vendo pollo broaster’ [FOTOS]

Cantando y friendo pollo encontramos a Alfonso Escalante Quispe, más conocido como ‘Chacal’ (67). El hermano del desaparecido Lorenzo Palacios Quispe,‘Chacalón’ , luce renovado y continúa interpretando temas de cumbia y chicha en los escenarios. Además, ha incursionado en el mundo de la gastronomía y vende pollo broaster y caldo de gallina en la puerta de su casa, en San Juan de Lurigancho.



'Chacal' lleva 50 años en la música, empezó a sus cortos 16 años cantando guarachas, salsa, rancheras y huainitos. "Me presentaba en algunos locales o casas y me pagaban 20 céntimos, en ese tiempo eran como cinco soles (risas)", cuenta sonriente el hermano de 'Chacalón'.



Este vecino de Lima Este empezó a interpretar cumbia y chicha en 1974, de la mano del ‘Grupo Celeste’. La vena artística le viene de familia, exactamente de su mamá Olimpia Quispe Llamoja. Ella era cantante y la conocían como la ‘Huaytita’ ayacuchana.



'Chacal' vende pollo broaster, en San Juan de Lurigancho. 'Chacal' vende pollo broaster, en San Juan de Lurigancho.

Tuvo una etapa oscura en su vida, ¿qué pasó?

Mi entorno y las preocupaciones que tuve años atrás hicieron que me dedicara a beber en exceso. No me importaba nada, si me hubiera visto en aquella época, no me reconocería (suspira con melancolía).



¿Cómo lo superó?

Gracias a mi esposa Fabiola conocí a nuestro Dios, Jehová, en el 2004. Me hizo ver la realidad y comprender que la familia es lo que uno debe valorar toda la vida. Ahora soy un hombre diferente y estoy muy contento y en paz conmigo mismo.



¿Qué siente cuando está en el escenario?

Felicidad, más cuando me piden que cante temas que grabé en los años setenta. Hasta me da ganas de llorar de alegría.



Aparte de cantar, también vende pollo broaster y caldo de gallina.

Mi esposa vende el pollo broaster hace muchos años, yo añadí el caldo de gallina en el 2016. Yo mismo recolecté los secretitos para preparar un contundente y delicioso caldito. No fue fácil conseguir los tips, pero no me di por vencido (risas).



¿Sus vecinos se asombrarán al ver que usted atiende en el negocio?

Me piden fotos y que cante algo para alegrar la noche ja, ja, ja. Yo feliz, un artista se debe a su público y pienso que uno jamás debe perder la sencillez y humildad. Mi hermano también era así, por eso hasta ahora lo recuerdan.



¿Veo que le gusta cocinar?

Me encanta, imagínese que cocino cantando. Dicen que para que te salga rica la comida hay que ponerle bastante amor y alegría (risas).



¿Celebrará su aniversario?

Sí, mis 51 años de vida artística. Será este sábado 6 de abril, en el ‘Cucalambé’ de Santa Anita. ‘Tongo’ me acompañará ese día. Nunca pensé que llegaría hasta aquí, Dios sabe por qué. Están todos invitados.

