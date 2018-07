Alimentación: Prepárate una cena saludable

Si crees que lo ideal es no comer de noche, te equivocas. No hay ningún estudio que asegure que saltarse esta comida sea saludable o ayude a bajar de peso. “Por el contrario, se deben ingerir alimentos siempre que sean ligeros y en menor cantidad. Esto, para no despertar con mayor apetito al día siguiente ni subir de peso”, explica la nutricionista Lorena Romero.



ARMA TU PLATO



* Proteínas: Las puedes encontrar en el huevo sancochado, pechuga de pollo, conservas de atún o quinua.



* Vitaminas: Ingiere verduras como tomate, cebolla, espinaca, zanahoria, champiñones o lechuga.



* Cereales: Están presentes en la papa, trigo o choclo.



ALTERNATIVAS



* Sopa de verduras. A un caldo de pollo, agrégale tres verduras diferentes y si sientes más hambre, añade una papa chica.



* Tortilla de verduras. Bate un huevo entero o dos claras y agrega tomate, cebolla, espinaca, zanahoria y pimiento. Fríelos en una sartén con mantequilla.



* Ensalada fresca con atún. Mezcla lechuga, espinaca y cebolla con pescado en conserva. Puede ser atún, caballa o anchoveta.



+DATOS



En la noche no consumas alimentos picantes porque estos afectarán tu digestión, te producirán reflujo y gases.



SABÍAS QUE...



La cena se debe consumir por lo menos dos o tres horas antes de ir a la cama.