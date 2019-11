Uno de los productos que consumen más los peruanos por su fácil acceso, practicidad al momento de preprarlos y buen sabor son los embutidos. No obstante, son varios los mitos relacionados con su consumo, sin considerar el tamaño de las porciones, combinaciones y frecuencia.



La empresa de consumo masivo San Fernando señala que, a diferencia de lo que comúnmente se piensa, los embutidos también aportan proteínas al organismo, consumiéndolos de forma responsable y saludable. No se debe comer en grandes cantidad y toda la semana. Para despejar dudas, a continuación se darán 5 mitos entorno a los embutidos:



Mito 1: 'Los embutidos no contienen proteínas'. Las proteínas se encuentran de manera más completa en alimentos de origen animal. Entre ellos se tienen a las carnes rojas, pescados, aves, huevos, lácteos y otros productos elaborados a base de estos, como el jamón, hamburguesas y nuggets, entre otros.



Mito 2: 'Los embutidos no complementan la alimentación'. Sí pueden complementar la alimentación, sobre todo, para las familias que tienen dificultades para comprar carne o pescado todas las semanas. Por tanto, constituyen un alimento con aporte proteico económicamente accesible.



Mito 3: 'El consumo de embutidos no es sano'. Como todo alimento, su consumo excesivo resulta contraproducente. Lo recomendable es hacerlo una vez por semana en personas sanas y como parte de una dieta equilibrada. No existen alimentos buenos o malos, sino formas de preparación, combinaciones y cantidades.



No consumas en exceso los embutidos.

Mito 4: 'Los embutidos no combinan con nada saludable'. Además de controlar las porciones y frecuencia de consumo, lo ideal es alternar en la alimentación y encontrar un balance adecuado con una correcta porción de vegetales para obtener un plato nutritivo y saludable. Al consumirlos junto con verduras, estas brindan gran cantidad de fibra y antioxidantes, a la par de facilitar la digestión.



Mito 5: 'El Perú es un gran consumidor de embutidos'. El Perú es el país que consume la menor cantidad de embutidos en la región: dos kilos y medio al año por persona, por debajo de otros países como Chile, donde el consumo es 12 kg, Ecuador, Argentina, etc.



