Al pasar los 40 no solo es más difícil mantener el peso, sino que comienzan a aparecer pequeños problemas de salud como niveles altos de colesterol o la hipertensión.



“En este ciclo, el metabolismo es lento y sufrimos de cambios hormonales que originan riesgos a la salud”, advierte Carolina Castrillón, asesora en nutrición.



La experta ofrece una lista de alimentos que aportan todos los nutrientes necesarios para combatir las enfermedades propias de la edad y nos ayudan a vivir esta etapa de la mejor manera:



1. Sardinas o anchovetas: Tienen un alto contenido de vitamina B12, B6, vitamina A, D, E y proteínas. Además aportan fósforo, hierro, yodo, selenio y magnesio y por ser un tipo de pescado azul contiene omega-3. Recomendables para hacer frente a la hipertensión, la diabetes y combatir la osteoporosis.



2. Té verde: Por ser una fuente rica en antioxidantes, ayuda a prevenir enfermedades crónicas y problemas de envejecimiento prematuro de la piel. Además, es un gran apoyo para bajar de peso, consumiendo cuatro tazas al día más actividad física.



3. Chía: Su contenido en fibra, omega-3, hierro y calcio lo hace un alimento saludable para evitar infartos.



4. Boldo: Es una hierba oriunda de la sierra sur de Perú, ayuda a conciliar al sueño con una mejor calidad, gracias a sus aceites esenciales. Para prepararlo, agrega una cucharadita de hojas secas en una taza.



5. Mango: Es una fuente importante de la vitamina C que ayuda al colágeno. El beta-caroteno reduce el deterioro de nuestra piel frente a los rayos que la afectan.



+ DATOS

A los cuarenta, nuestro cuerpo empieza a sufrir cambios como la pérdida de masa corporal, tendemos a acumular más grasa corporal y sufrir más de insomnio.



SABÍAS QUE



No hay que olvidar que siempre es mejor tomar agua que bebidas con mucha azúcar.