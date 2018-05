Alvina Ruiz: "Estoy enamorada hasta los huesos" [VIDEO]

La destacada periodista Alvina Ruiz respondió con entusiasmo a Para Ellas y confesó que el amor hacia su esposo (Ronald Velarde), y su hija Fernanda, rige hoy su existencia. Natural de Juanjuí (Región San Martín), se define como una mujer fuerte, califica al padre de su niña como un hombre maravilloso y cuenta que incursionar en la radio es algo que le gustaría probar.



El amor es...

El poder mágico del mundo.



Una canción que te guste...

You’ve Got a Friend (Tienes un amigo) de Carole King.



Ser periodista es...

Una decisión que tomé en el momento adecuado.



Una canción de cuna que recuerdes...

Duerme mi niño, duerme mi amor.



¿Cuáles fueron los principales valores que te inculcaron tus padres?

Respeto, honestidad, humildad y gratitud.



¿Tu persona favorita es?

Mi hija Fernanda.



El mejor regalo que te pueden dar es...

Aún lo estoy disfrutando, mi hija.

Defínete en tres palabras...

Fortaleza, amor y confianza.



¿Qué te dicen las personas que te reconocen en la calle?

Uy, no era tan gordita.



El divorcio es...

Una solución final.



¿Estás enamorada?

Sí, hasta los huesos.



¿Puedes decir de quién?

De un hombre maravilloso, Ronald Velarde.



Si pudieras viajar al pasado, ¿a quién te gustaría conocer?

A Francisco Pizarro.



¿Cuál es la parte de tu cuerpo que no te gusta?

Tengo el oído muy agudo.



La muerte es...

El paso hacia un enigma.



¿Cuál es el género televisivo en el que te gustaría incursionar?

‘El periodismo preventivo’ como herramienta que nos acerque a la realidad y solución.



¿Cuántos pares de aretes tienes?

Tres pares que son mis infaltables.



¿Qué haces con la ropa que ya no usas?

Va para donación...



¿Alguna vez te estafaron? ¿Cómo?

Nunca me devolvieron la garantía de una casa que alquilé en Barranco.



¿Qué color no te gusta usar en ropa?

El marrón, no tengo ni una prenda de ese color.



Un deseo por cumplir...

A corto plazo, incursionar en la radio, y a largo plazo, ser la mejor productora.



La violencia contra la mujer es...

El mal de males que arrastramos como humanidad. Un resultado del machismo.