Alvina Ruiz y un grupo de mamitas donaron autos de juguete a pacientes del Hospital del Niño

Luego de ver un tierno video que se volvió viral en las redes sociales , en la que un niño ingresa dentro de un auto de juguete a la sala de operaciones de un hospital estadounidense, la periodista de televisión Alvina Ruiz , junto a la directora del colegio ‘Villa Alarife’, Rosa Dalmau, y más de treinta madres de familia del centro educativo llevaron cuatro carritos de juguete a los pacientes del Hospital del Niño, en San Borja.



La iniciativa llenó de alegría las caritas de los pequeños que, embelesados con los regalos, olvidaron por unos instantes el tratamiento médico que siguen a raíz de enfermedades como la leucemia, la intervención quirúrgica que tendrán que pasar y su respectivo proceso de recuperación. Sin duda, un gesto de humanidad y comprensión por parte de las mamitas de un centro educativo y de la conductora de televisión .



“La experiencia de entrar al quirófano es muy fuerte. Cuando yo tuve ocho años me operaron de peritonitis y estaba tan mal que tuvieron que hacerme dos intervenciones quirúrgicas más. Creo que el destino quiso que no me muera para devolver esta pequeña alegría y mejor aún, con la ayuda de mis amigas”, comentó la periodista .



Las madres, por su parte, esperan que esta iniciativa sea un ejemplo para otras personas. “Queremos que más pequeños entren a las salas de operaciones en carritos y esta iniciativa se contagie”, agregó Alvina Ruiz .

