Amigas forman grupo de rap y envían mensaje relacionados con el cuidado de las mascotas [FOTOS]

Se hacen llamar las ‘Dog Mom’ y a punta de rap, envían mensajes relacionados con el cuidado de las mascotas en casa. Flavia Dávila (20) y su mamá Mixi Martínez, así como Carmen Gamero (40), Denisse Aricoché (30), Fiorella Málaga (20) y Ana Romero ya grabaron su primer video musical donde cuentan con mucho ‘flow’ que son amantes de los animales y son un éxito en las redes sociales .



Flavia Dávila contó que el grupo nació porque siempre coincidían en diferentes eventos de mascotas y así se fueron haciendo amigas. Por su parte, Carmen Gamero recordó que empezaron a hacer las cosas juntas como celebrar cumpleaños de sus bebés (mascotas). "Un día Fiorella nos etiquetó en Facebook en un video con un hip hop en inglés y yo comenté: ¡hagamos el nuestro!", dijo esta amante de los animales .



Asimismo, Denisse Aricoché resaltó la gran afinidad que hay entre ellas."Somos una familia, tanto humana como perruna", recalcó esta carismática mamá de una mascota .



d Jugando con sus engreídos de cuatro patas.

¿Cómo se llaman sus engreídos?

Flavia: El nombre de mi enana es ‘Chanel’, ella es una maltés que ama la playa y es muy juguetona.



Carmen: Yo tengo dos poodles: ‘Shiro’ de cinco años y ‘Luna’ de cuatro.



Denisse: La mía es ‘Danna’, una schnauzer de cuatro años.



Fiorella: Y los míos son ‘Charlie’ (5), ‘Dulce’ (4) y ‘Melody’ (1).



Ana: Yo solo tengo a ‘Bianca’ de cinco años.



¿Cuál es la idea de cantarle a los perritos?

Flavia: El rap, de por sí, tiene un ritmo pegajoso. Nuestra intención es que las personas que tienen mascotas se identifiquen con la letra y también queremos que se tome conciencia de una manera didáctica sobre el cuidado de todos los animalitos.



Denisse: Queremos concientizar sobre el respeto y amor hacia estos seres, porque ellos también son parte de nuestra familia.

Fiorella: La intención del grupo es difundir el mensaje de amor hacia los perritos. Hace poco creamos nuestro fan page: Dog Mom Perú para que la gente nos visite.



Ana: También intentamos promover cada vez más los espacios ‘petfriendly’, donde todas las mascotas puedan convivir con el resto de personas.



d Integrantes del grupo de rap.

¿Alguna es cantante?

Flavia: Yo canto por hobby, aún estoy en proyectos musicales que espero salgan pronto.



Carmen: He llevado clases de canto, tengo una pequeña banda, pero nada profesional. Solo por hobby.



Denisse: Llevo clases de canto y pertenezco al coro de la Universidad Nacional de Ingeniería.



¿Ustedes mismas hicieron el video del rap de las ‘Dog Mom’?

Flavia: Un amigo fotógrafo grabó las tomas. Fue muy divertido porque cada una tiene una personalidad particular y en la grabación salen muchas ocurrencias.



Fiorella: Yo me encargué de hacer la letra buscando rimas y basándonos en nuestras experiencias como ‘Dog Mom’. Fue un rap porque no todas cantamos y ese estilo es pegajoso.



d El grupo ‘Dog Mom’ con sus hijos perrunos.

¿A qué se dedican?

Flavia: Estudio periodismo en la UPC.



Carmen: Soy administradora.



Denisse: Yo, química.



Fiorella: Soy estudiante de Contabilidad.



Ana: Y yo soy activista de derechos humanos.

(Samantha Aguilar)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.