Amor propio: 5 maneras que puedes demostrártelo 

A veces nos pasamos la vida buscando que los demás nos ‘llenen de amor’ para, según nosotros, ser completamente felices. Sin embargo, dejamos de lado lo que realmente es importante: el amor propio. Para demostrártelo no tienes que hacer actividades extraordinarias, es más sencillo de lo que crees. Toma en cuenta lo siguiente:



1. Reconoce tus emociones. Al reprimirlas solo te haces daño. Si quieres llorar, gritar, sentir miedo o rabia, hazlo. Pero no te dejes absorber por estos sentimientos. Vívelos un momento y luego recupérate.



2. Cuida tu cuerpo. Hacer actividad física y llevar una buena alimentación no es solo un tema de estética, sino de salud. Una vida saludable hará que te sientas con más energía y se notará. Si tú no te cuidas, ¿quién lo hará?

3. Regálate tiempo. En tu tiempo libre haz aquello que te guste (ver películas, salir con tus amistades, leer un libro). No pongas excusas diciendo ‘tengo sueño’ o ‘tengo mucho trabajo’. Organízate.



4. Perdónate. No seas tan duro contigo mismo ni a cada momento te reproches tus errores. ¿Qué ganas con eso? Suelta el pasado y aprende de esas malas decisiones para que no vuelvas a tomarlas.

5. Celebra que eres único. Alégrate por las virtudes que tienes y admite tus defectos. Si hay algo que no te agrada de ti y puedes mejorarlo, empieza ya. No busques la perfección, no existe. Sé feliz contigo mismo, te dará una mirada distinta de tu vida.



SABÍAS QUE...



También puedes levantar tu autoestima asistiendo a talleres de clown, de risoterapia o de desarrollo personal.